ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Buy'
- Jefferies bestätigt Buy mit Kursziel 280 Euro
- Operatives Ergebnis übertraf Markterwartungen
- Bereich IMS blieb hinter den Schätzungen zurück
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Deutschen Börse nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Auf Ebene des operativen Ergebnisses habe der Börsenbetreiber die Markterwartungen übertroffen, schrieb Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Ein Sondereffekt habe diese Entwicklung allerdings leicht begünstigt. Der Bereich Investment Management Solutions (IMS) sei indes etwas hinter den Schätzungen zurückgeblieben./ck/rob/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 254,1 auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 22:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -1,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 48,28 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -5,55 %/+18,06 % bedeutet.
Analyst:
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Community Beiträge zu Deutsche Boerse - 581005 - DE0005810055
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Am 01.06.2026 hat Dr. Thomas Book (Vorstand Deutsche Boerse) 4.797 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Stephan Leithner (Vorstand Deutsche Boerse) 7.179 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Jens Schulte (Vorstand Deutsche Boerse) 1.149 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Dr. Christoph Böhm (Vorstand Deutsche Boerse) 5.606 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Heike Eckert (Vorstand Deutsche Boerse) 3.988 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
Am 01.06.2026 hat Christian Peter Kromann (Vorstand Deutsche Boerse) 1.473 Aktien, zu einem Kurs von 247,14 EUR gekauft.
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Quelle: Deutsche Boerse Insidertrades
Ich sehe die DB eher weiterhin korrekturgefährdet.
Solange der Iran-Krieg andauert, kann dieser Wert hier eigentlich nur weiter steigen. Selbst, wenn der Krieg irgendwann endet, ist der Wert hier für mich weiterhin ein Top Pick. Es "droht" bald ein neues Allzeithoch.