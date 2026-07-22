Jefferies belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 254,1 auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 22:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -1,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 48,28 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -5,55 %/+18,06 % bedeutet.