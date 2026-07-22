JEFFERIES stuft VALEO auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Der Autozulieferer habe starke Zahlen vorgelegt und vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und dem freien Cashflow (FCF) überzeugt, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders erfreulich sei der Ausblick, hieß es unter Verweis auf das Ziel für die Ebit-Marge im zweiten Halbjahr./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 13,47EUR auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 22:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: VALEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13,20
Kursziel alt: 13,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: VALEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13,20
Kursziel alt: 13,20
Währung: EUR
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