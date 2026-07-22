JEFFERIES stuft VALEO auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Der Autozulieferer habe starke Zahlen vorgelegt und vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und dem freien Cashflow (FCF) überzeugt, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders erfreulich sei der Ausblick, hieß es unter Verweis auf das Ziel für die Ebit-Marge im zweiten Halbjahr./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 13,47EUR auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 22:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,20

Kursziel alt: 13,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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