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    IBM senkt Wachstumsprognose leicht und kündigt weitere Sparrunden an

    Für Sie zusammengefasst
    • IBM senkt Jahresumsatzprognose und will Kosten
    • Zahlungsmittelzufluss soll um eine Milliarde steigen
    • Aktie verlor an einem Tag rund ein Viertel an Wert
    IBM senkt Wachstumsprognose leicht und kündigt weitere Sparrunden an
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    ARMONK (dpa-AFX) - Das IT-Unternehmen IBM hat nach dem enttäuschend verlaufenen Quartal die Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht gesenkt. Firmenchef Arvind Krishna kündigte am Mittwoch nach US-Börsenschluss an, die Kosten noch stärker drücken zu wollen. Damit soll das Ziel, den Zahlungsmittelzufluss (Cashflow) um eine Milliarde Dollar zu steigern, erreicht werden. Die zuletzt stark unter Druck stehende Aktie legte nachbörslich um zwei Prozent zu.

    Der Konzern rechnet beim Erlös jetzt mit einem um Währungseffekte bereinigten Plus zwischen 4 und 5 Prozent. Zuvor hatte IBM ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 5 Prozent in Aussicht gestellt. Der Konzern hatte Mitte Juli die Investoren mit einem lediglich leicht auf 17,2 Milliarden Dollar gestiegenen Umsatz verschreckt. Analysten hatten mit deutlich besseren Geschäften gerechnet.

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    Die im US-Standardwerteindex Dow Jones notierten Aktien waren am 14. Juli innerhalb weniger Stunden um rund ein Viertel abgestürzt. Das war der größte Tagesverlust seit 1987. In den Handelstagen danach baute das Papier das Minus auf fast 30 Prozent aus - der Börsenwert fiel deshalb wieder unter die Marke von 200 Milliarden Dollar./zb/he

    IBM

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    +5.290,88 %
    ISIN:US4592001014WKN:851399
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 183,1 auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um -6,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 169,27 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00USD. Von den letzten 2 Analysten der IBM Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +41,20 %/+62,92 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu IBM - 851399 - US4592001014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über IBM. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den massiven Kursrutsch der IBM-Aktie nach enttäuschenden vorläufigen Q2-Zahlen und CEO-Kommentaren zur Verlagerung zu KI-Infrastruktur. Diskutiert werden das 25–30% Gap, Bewertungsfragen (KGV ~18), Unterstützungszonen bei 210/190 USD, erhöhte Volatilität, Tradingchancen und die Dividendenabsicherung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber IBM eingestellt.

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    dpa-AFX
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