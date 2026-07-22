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    KORREKTUR/ROUNDUP

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    Tesla verfehlt Gewinnerwartung der Wall Street

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla steigert Umsatz dank mehr Auslieferungen
    • Bereinigtes Ergebnis deutlich unter Analysten
    • Quartalsgewinn sinkt leicht trotz Umsatzplus und Ausbau
    KORREKTUR/ROUNDUP - Tesla verfehlt Gewinnerwartung der Wall Street
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    (Im 3. Absatz, 3. Satz wurde der Vorjahreswert korrigiert: 439.)

    AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat im vergangenen Quartal dank wieder besserer Auslieferungen deutlich mehr Umsatz gemacht. Doch der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller verfehlte haushoch die Erwartungen der Wall Street beim bereinigten Ergebnis pro Aktie. Analysten hatten bei diesem Wert im Schnitt mit 51 US-Cent gerechnet, Tesla kam auf 33 Cent, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent.

    Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 28,24 Milliarden Dollar (24,75 Mrd Euro). Grundlage dafür war ein unerwartet starker Zuwachs bei den Auslieferungen, die im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel auf 480.126 Fahrzeuge stiegen. In den vergangenen beidem Geschäftsjahren hatte Tesla Absatzrückgänge verbucht.

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    Unter dem Strich sank der Quartalsgewinn um fünf Prozent auf gut 1,11 Milliarden Dollar. Das dürfte unter anderem eine Folge von Rabatten vor allem im wichtigen Heimatmarkt USA sein. Zudem sanken die Erlöse aus dem Verkauf von CO2-Verschmutzungsrechten auf 146 Millionen Dollar von 439 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. US-Präsident Donald Trump hatte dieses Geschäft durch sein Vorgehen gegen Abgas-Grenzwerte in den USA dezimiert. In den vergangenen Jahren half der Handel mit CO2-Rechten Tesla oft über Durststrecken.

    Tesla hat sein europäisches Werk, das das Model Y produziert, in Grünheide bei Berlin. Der Konzern hatte jüngst einen Ausbau der Produktion in der Fabrik angekündigt./so/DP/he

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 319,2 auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -9,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 454,17USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +20,69 %/+56,74 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Tesla-Kurs, Bewertung und Fundamentales: Vor Q2 verliert die Aktie, Mitglieder kritisieren fehlenden Fortschritt bei Robotaxi/Optimus und sehen die hohe Marktkapitalisierung als nicht gerechtfertigt (Überbewertung, ~Faktor 30); einige erwägen Put-Käufe. Zudem wird diskutiert, dass Rabatte in Europa Absatz fördern, aber Margen drücken, und charttechnische Formationen signalisieren Abwärtsrisiko (Ziel ~180 USD).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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