US-Regierung genehmigt Atom-Deal mit Saudi-Arabien
Für Sie zusammengefasst
- USA unterstützen Saudi-Arabien beim Atomausbau
- Energiechefs unterzeichneten Abkommen in Washington
- US-Energieministerium meldet Abkommen öffentlich
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Saudi-Arabien beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms helfen. Die Energieminister beider Länder, Chris Wright und Abdulasis bin Salman, unterzeichneten in Washington ein entsprechendes Abkommen, wie das US-Energieministerium mitteilte./jot/DP/he
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