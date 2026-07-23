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    Ihre wichtigsten Termine

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    Intel, Blackstone, SAP, Verisign, American Airlines und UPS mit neuen Q-Zahlen!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Intel, Blackstone, SAP, Verisign, American Airlines und UPS mit neuen Q-Zahlen!
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Untermehmenstermine

    07:00 Uhr, Belgien: Argenx, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Halbjahreszahlen (9.30 Investor- und Analystenkonferenz)
    07:00 Uhr, Schweiz: Roche, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Finnland: Nokia, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: BNP Paribas, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Sartorius Stedim Biotech, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Thales, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Italien: UniCredit, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Korea: Hyundai Motor, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Traton SE, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Vossloh, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Finnland: Stora Enso, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: LPKF, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Spanien: Repsol, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Centrica, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Relx, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: 3i Group, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: BT Group, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Q2-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Q3-Umsatz
    08:30 Uhr, USA: UPS, Q2-Zahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Pressekonferenz (10.00 Analystenkonferenz)
    10:00 Uhr, Deutschland: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, USA: Dow, Q2-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Comcast, Q2-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Honeywell International, Q2-Zahlen
    12:55 Uhr, USA: RTX, Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Blackstone, Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Nasdaq, Q2-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: American Airlines, Q2-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen
    14:00 Uhr, USA: Norfolk Southern, Q2-Zahlen
    14:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q2-Zahlen 
    22:00 Uhr, USA: Intel, Q2-Zahlen
    22:05 Uhr, Deutschland: SAP, Q2-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz)
    22:05 Uhr, USA: Verisign Inc., Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 7/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 7/26
    09:30 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 6/26
    14:15 Uhr, EU: EZB Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk)
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 6/26
    16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 23.07.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    14:15Euro ZoneEURECB Rate On Deposit Facility
    14:15Euro ZoneEURECB Monetary Policy Statement
    14:15Euro ZoneEURECB Main Refinancing Operations Rate
    14:30KanadaCANRetail Sales (MoM)
    14:30KanadaCANEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:45Euro ZoneEURECB Press Conference
    16:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    24.07. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

     

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