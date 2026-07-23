Ihre wichtigsten Termine
Intel, Blackstone, SAP, Verisign, American Airlines und UPS mit neuen Q-Zahlen!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Belgien: Argenx, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: STMicroelectronics, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Halbjahreszahlen (9.30 Investor- und Analystenkonferenz)
07:00 Uhr, Schweiz: Roche, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Finnland: Nokia, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Frankreich: BNP Paribas, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Sartorius Stedim Biotech, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Thales, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Italien: UniCredit, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Korea: Hyundai Motor, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Traton SE, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Vossloh, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Finnland: Stora Enso, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: LPKF, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Spanien: Repsol, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Centrica, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Relx, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: 3i Group, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: BT Group, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Q2-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Q3-Umsatz
08:30 Uhr, USA: UPS, Q2-Zahlen
09:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Pressekonferenz (10.00 Analystenkonferenz)
10:00 Uhr, Deutschland: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung
12:00 Uhr, USA: Dow, Q2-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Comcast, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Honeywell International, Q2-Zahlen
12:55 Uhr, USA: RTX, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Blackstone, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Nasdaq, Q2-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen
13:30 Uhr, USA: American Airlines, Q2-Zahlen
13:30 Uhr, USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen
14:00 Uhr, USA: Norfolk Southern, Q2-Zahlen
14:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Intel, Q2-Zahlen
22:05 Uhr, Deutschland: SAP, Q2-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz)
22:05 Uhr, USA: Verisign Inc., Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 7/26
08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 7/26
09:30 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 6/26
14:15 Uhr, EU: EZB Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 6/26
16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 23.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 14:15 EUR ECB Rate On Deposit Facility 14:15 EUR ECB Monetary Policy Statement 14:15 EUR ECB Main Refinancing Operations Rate 14:30 CAN Retail Sales (MoM) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:45 EUR ECB Press Conference 16:00 EUR Consumer Confidence
Webinare
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|07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:15
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|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|24.07. 08:25
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