Google-Mutter Alphabet übertrifft Erwartungen - Aktie unter Druck

Unter dem Strich stieg der Quartalsgewinn in den Büchern vor allem durch Wertsteigerungen bei bilanzierten Investments auf 112,1 Milliarden Dollar von knapp 28,2 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Alphabet hält unter anderem eine Beteiligung an Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX , die vor gut einem Monat an die Börse ging.

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Googles Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 24 Prozent auf fast 120 Milliarden Dollar (rund 105 Mrd Euro). Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von knapp 117 Milliarden Dollar gerechnet. Da das Unternehmen noch mehr Geld in den Ausbau der KI-Infrastruktur stecken will, kam die Aktie nachbörslich unter Druck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Kerngeschäft mit Werbung rund um die Google-Suchmaschine stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fast 17 Prozent auf 63,3 Milliarden Dollar. In den vergangenen Jahren wurde viel spekuliert, ob neue Rivalen, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz auf Anfragen eher Antworten statt Links liefern wollen, Googles führender Suchmaschine das Leben schwer machen könnten.

Doch der Internet-Riese integrierte selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine - und kann das eigene Geschäft dadurch ausbauen. Das Cloud-Geschäft sprang um rund 82 Prozent auf 24,77 Milliarden Dollar hoch. Analysten hatten im Schnitt mit etwa 22,2 Milliarden Dollar gerechnet. Wie auch andere Tech-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz.

Deswegen wurde die Prognose für Kapitalinvestitionen in diesem Jahr erneut hochgeschraubt. Alphabet rechnet nun mit Ausgaben zwischen 195 und 205 Milliarden Dollar. Die Spanne war erst im Frühjahr von 175 bis 185 Milliarden Dollar auf 180 bis 190 Milliarden Dollar angehoben worden. Im vergangenen Quartal gab der Konzern knapp 45 Milliarden Dollar für den Ausbau aus./so/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,80 % und einem Kurs von 327 auf Nasdaq (22. Juli 2026, 23:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -17,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,28 %. Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 765,01 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +81,10 %/+119,90 % bedeutet.



