Deutsche Rohstoff AG erhöht Prognose 2026: EBITDA 365 Mio EUR erwartet
Die Deutsche Rohstoff AG schraubt ihre Erwartungen nach oben: Dank eines lukrativen Teilverkaufs von Almonty-Aktien steigt die EBITDA-Prognose für 2026 deutlich an.
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- Deutsche Rohstoff AG hebt die EBITDA‑Prognose 2026 im Basisszenario auf 355–375 Mio. EUR (vorher 290–310) — damit wird ein EBITDA von rund 365 Mio. EUR erwartet.
- Grund der Anhebung: Teilveräußerung von 5 Mio. Almonty‑Industries‑Aktien, die einen Ergebnisbeitrag (vor Steuern) von rund 65 Mio. EUR ergab.
- Der Ergebnisbeitrag entspricht dem Verkaufserlös abzüglich Buchwert; der durchschnittliche Verkaufspreis je Almonty‑Aktie lag bei knapp 16 USD.
- Die Umsatzprognose für 2026 bleibt unverändert bei 260–280 Mio. EUR.
- Annahmen des Basisszenarios: Ölpreis 75 USD/bbl, Gaspreis 3,50 USD/mcf und EUR/USD‑Wechselkurs 1,15.
- Nach dem Teilverkauf besitzt Deutsche Rohstoff noch rund 5,5 Mio. Almonty‑Aktien sowie Forderungen aus Wandelschuldverschreibungen und aus Ausleihungen/Darlehen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Deutsche Rohstoff ist am 19.08.2026.
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