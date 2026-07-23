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    Deutsche Rohstoff AG hikes 2026 guidance to about €365m EBITDA

    Deutsche Rohstoff AG sharpens its outlook: boosted by a lucrative Almonty share sale, the group now targets significantly higher EBITDA for 2026.

    Deutsche Rohstoff AG hikes 2026 guidance to about €365m EBITDA
    Foto: adobe.stock.com
    • Deutsche Rohstoff AG now expects 2026 EBITDA of around EUR 365 million.
    • 5 million Almonty Industries shares sold, generating a pre-tax earnings contribution of about EUR 65 million.
    • EBITDA guidance for 2026 under the base case is EUR 355-375 million (up from EUR 290-310 million).
    • Revenue guidance remains unchanged at EUR 260-280 million.
    • Post-sale, the company holds 5.5 million Almonty shares and convertible bond receivables and loan receivables/loans.
    • The average selling price per Almonty share for the 5 million shares was just under USD 16.

    The next important date, "Publication of the half-year financial statements." Alternatives: - "Publication of the half-year report" - "Release of the interim (half-year) financial statements", at Deutsche Rohstoff is on 19.08.2026.


    Deutsche Rohstoff

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    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7
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