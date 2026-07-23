Quantinuum ernennt Chief Legal Officer und Chief People Officer

BROOMFIELD, Colorado, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, Inc. (NASDAQ:QNT), ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute die Ernennung von Robin Schulman zum Chief Legal Officer (CLO) und Unternehmenssekretär mit Wirkung zum 13. Juli 2026 sowie die Ernennung von Rory O'Byrne zum Chief People Officer (CPO) mit Wirkung zum 26. Mai 2026 bekannt. Frau Schulman und Herr O'Byrne berichten beide an Rajeeb Hazra, den President und CEO von Quantinuum.

„Da Quantinuum nun als börsennotiertes Unternehmen ein spannendes neues Kapitel aufschlägt, freuen wir uns, Robin und Rory in unserem Führungsteam willkommen zu heißen", sagte Dr. Rajeeb Hazra, President und CEO von Quantinuum. „Sowohl Robin als auch Rory sind äußerst versierte Führungskräfte, die über umfassende Erfahrung in der Leitung von Technologieunternehmen in Zeiten des Wandels verfügen. Ihre nachweislichen Erfolge beim Aufbau leistungsstarker Organisationen und erstklassiger Funktionsbereiche werden für Quantinuum von unschätzbarem Wert sein, während wir unser Geschäft weiter ausbauen und sich die Kommerzialisierung des Quantencomputings beschleunigt."

Frau Schulman tritt Quantinuum mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Recht und Führungsaufgaben bei. In dieser Zeit hat sie wachstumsstarke Technologieunternehmen durch Phasen rascher Expansion, strategischer Transformation und der Entwicklung zu börsennotierten Unternehmen begleitet und dabei nachweislich Strategien in die Praxis umgesetzt sowie die Grundlagen für nachhaltiges Wachstum geschaffen. Zuletzt war Frau Schulman als Chief Legal Officer und Head of Corporate Affairs bei GitLab tätig, wo sie fast sieben Jahre lang die globale Strategie des Unternehmens in den Bereichen Recht, Compliance, Richtlinien, Wettbewerb, geistiges Eigentum, Unternehmensentwicklung, Nachhaltigkeit und Datenschutz leitete. Zuvor war sie als Chief Legal Officer bei Couchbase und New Relic tätig und hatte leitende Führungspositionen bei Adobe Inc. inne.

„Quantinuum befindet sich an einer faszinierenden Schnittstelle zwischen bahnbrechender Wissenschaft und praktischer wirtschaftlicher Bedeutung, und ich freue mich außerordentlich darauf, das Team in diesem wichtigen Moment der Unternehmensgeschichte zu verstärken", sagte Robin Schulman, Chief Legal Officer und Company Secretary von Quantinuum. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Raj, unserem Vorstand und dem Führungsteam ein solides Fundament zu schaffen, das das weitere Wachstum und den langfristigen Erfolg von Quantinuum sichert."