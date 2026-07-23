Nächster Flop für Rheinmetall? DroneShield warnt! Volatus Aerospace trommelt! Floppt das nächste deutsch-französische Rüstungsprojekt? Rheinmetall-Chef Armin Papperger warnt im Interview mit der "Welt am Sonntag" vor einem möglichen Rückzug Frankreichs beim mit Deutschland geplanten Bodenkampfsystem MGCS. Dies wäre der zweite …



