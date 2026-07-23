Nächster Flop für Rheinmetall? DroneShield warnt! Volatus Aerospace trommelt!
Floppt das nächste deutsch-französische Rüstungsprojekt? Rheinmetall-Chef Armin Papperger warnt im Interview mit der "Welt am Sonntag" vor einem möglichen Rückzug Frankreichs beim mit Deutschland geplanten Bodenkampfsystem MGCS. Dies wäre der zweite …
Foto: esg-aktien.de
Floppt das nächste deutsch-französische Rüstungsprojekt? Rheinmetall-Chef Armin Papperger warnt im Interview mit der "Welt am Sonntag" vor einem möglichen Rückzug Frankreichs beim mit Deutschland geplanten Bodenkampfsystem MGCS. Dies wäre der zweite große strategische Rückschlag für Rheinmetall. Drohnen-Spezialist Volatus Aerospace rührt derzeit kräftig die Werbetrommel, um die volle Auftragspipeline weiter zu füllen. In Großbritannien präsentiert man in diesen Tagen seine Kompetenzen in den Bereichen Luftfahrt, autonome Systeme, Luftaufklärung, Training und Missionsunterstützung. Zuvor zeigte Volatus bereits seine Lösungen in Kanada, dessen arktische und maritime Regionen besondere Anforderungen an robuste und vernetzte Sicherheitslösungen stellen. Die Gefahr durch Drohnen wächst, doch viele Flughäfen und Betreiber kritischer Infrastruktur sind darauf offenbar nur unzureichend vorbereitet. Eine neue Studie von DroneShield zeigt erhebliche Lücken bei Erkennung, Abwehr und rechtlichen Befugnissen.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte