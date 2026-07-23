Das neue China: Power Metallic Mines, GE Aerospace und DHL Group wittern Kurschancen in Saudi-Arabien Die Fußball-Weltmeisterschaft ist gerade abgepfiffen, der Plan für die kommenden Turniere steht. Die Blicke der cleversten Manager richten sich schon jetzt auf das Gastgeberland der übernächsten WM, die 2034 in Saudi-Arabien stattfinden soll. Das …



