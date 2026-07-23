Mercedes Benz gefährlich nah am Abgrund! BYD mit starken Zahlen! American Atomics mit der Lösung der Energiefrage! Auch im Juli 2026 stehen Teile der Welt weiterhin in Flammen. Man muss nur schauen, dass diese Flammen sich nicht weiter ausbreiten oder gar die Wirtschaft weltweit lahmlegen. Während Russland seine Luftangriffe auf ukrainische Städte wie z. B. auch …



