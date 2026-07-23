Wadephul besucht Südafrika - Werte- und Wirtschaftspartner

(In einer früheren Version des Artikels hieß es, «In der Hauptstadt Johannesburg stehen getrennte Treffen des CDU-Politikers mit Präsident Cyril Ramaphosa und Außenminister Ronald Lamola auf dem Programm.» Korrekt muss es heißen: «In der Wirtschaftsmetropole Johannesburg (...)». Die Hauptstadt Südafrikas ist Pretoria. Zudem wird der Name der genannten Universität korrigiert: «Witwatersrand» (nicht: «Universität Witwaterstrand»).)

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul beendet seine viertägige Afrika-Reise an diesem Donnerstag in Südafrika. In der Wirtschaftsmetropole Johannesburg stehen getrennte Treffen des CDU-Politikers mit Präsident Cyril Ramaphosa und Außenminister Ronald Lamola auf dem Programm. Am Südafrikanischen Institut für Internationale Angelegenheiten der Universität Witwatersrand will der Minister eine Rede halten. Dabei dürfte Wadephul den gemeinsamen Einsatz für multilaterale Lösungsansätze betonen.