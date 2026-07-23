Karlsruhe urteilt zu 'Tempolimit' beim Ampel-Heizungsgesetz

KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht will am Donnerstag (10.00 Uhr) sein Urteil über den Weg zum umstrittenen Heizungsgesetz der Ampel-Regierung verkünden. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hatte geklagt, weil er seine Rechte als Parlamentarier durch das aus seiner Sicht überhastete Gesetzgebungsverfahren vor drei Jahren verletzt sieht.

Im Fokus des Verfahrens stehe die Frage, ob es ein verfassungsrechtliches "Tempolimit" für die Beratung von Gesetzentwürfen gibt, sagte die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats und Vizepräsidentin des Gerichts, Ann-Katrin Kaufhold, zu Beginn der mündlichen Verhandlung im Februar. Und: "Wann wird aus einem "schnellen" ein "zu schnelles" Gesetzgebungsverfahren?"