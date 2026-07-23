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    EU-Automarkt wächst weiter - Chinesen legen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Pkw-Neuzulassungen EU-weit stiegen um 13,6 Prozent
    • BEV-Zulassungen stiegen um über 60 Prozent auf 270.557
    • Volkswagen EU-weit führender Anbieter mit 291.366 Autos
    EU-Automarkt wächst weiter - Chinesen legen zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Elektro- und Hybridautos haben den Automarkt in der EU im Juni weiter angetrieben. Insgesamt wuchsen die Pkw-Neuzulassungen im Jahresvergleich um 13,6 Prozent auf fast 1,148 Millionen Fahrzeuge, wie der europäische Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Während der Absatz reiner Verbrennerfahrzeuge sank, legten vollelektrische Batteriefahrzeuge (BEV) um mehr als 60 Prozent auf 270.557 Exemplare zu. Auch Hybridautos verkauften sich stärker.

    In Deutschland wuchs der Autoabsatz im Juni um 15,7 Prozent, in Frankreich fiel das Plus mit 11,4 Prozent und in Italien mit 10,6 Prozent niedriger aus. In Spanien legten die Neuzulassungen mit 7,8 Prozent deutlich moderater zu.

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    Volkswagen blieb EU-weit mit Abstand Marktführer, der Absatz erhöhte sich um 7,3 Prozent auf 291.366 Autos. Stellantis, der Mutterkonzern von Fiat, Peugeot und Opel, verbuchte als Nummer zwei ein Plus von 7,1 Prozent, und der Branchendritte Renault legte um 3,6 Prozent zu. Der BMW-Konzern kam auf ein Plus von 16,1 Prozent, Mercedes-Benz legte um 4,8 Prozent zu.

    Insgesamt wuchsen die Pkw-Neuzulassungen im ersten Halbjahr um 5,7 Prozent auf rund 5,897 Millionen Fahrzeuge. Der Marktanteil reiner Batterieautos kletterte von 15,6 auf 20,7 Prozent.

    Große Sprünge machen weiter chinesische Anbieter wie Chery, BYD und Leapmotor. Die Marktanteile der chinesischen Anbieter sind in den ersten sechs Monaten mit 2,7 Prozent bei Geely (Volvo, Polestar) sowie jeweils 2,2 Prozent bei SAIC Motor (Marke MG) und BYD noch überschaubar. Im Jahresvergleich ergibt sich ein kräftiger Schub. Der Elektroauto-Pionier Tesla aus den USA erholte sich von seinem Absatzeinbruch aus dem Vorjahr und kam von Januar bis Juni auf einen Marktanteil von 2,1 Prozent./jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 57,82 auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -5,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 454,17USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +2,94 %/+33,69 % bedeutet.





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