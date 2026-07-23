Termine am 23. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. Juli ^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 6/26

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 BEL: Argenx, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen (9.30 Investor- und Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen

07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen

07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen

07:00 KOR: Hyundai Motor, Q2-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Traton SE, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Vossloh, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: LPKF, Q2-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Q1-Umsatz

08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q2-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Flatexdegiro, Pressekonferenz (10.00 Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung 12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen

12:00 USA: Comcast, Q2-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen

12:30 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen

12:55 USA: RTX, Q2-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q2-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen

13:30 USA: American Airlines, Q2-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q2-Zahlen 17:50 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Intel, Q2-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q2-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz)

22:05 USA: Verisign Inc., Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: MWB Wertpapierhandelshaus, Hauptversammlung

USA: PG&E, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Geschäftsklima 7/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 7/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 6/26

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: CFNA-Index 6/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Aufwendungen, Einnahmen und Reinerträge von Arzt-, Zahnarzt- und psychotherapeutischen Praxen (Kostenstruktur im medizinischen Bereich), Jahr 2024

08:00 DEU: Destatis: Qualität der Arbeit: Überlange Arbeitszeiten, unfreiwillige Teilzeit, Jahr 2025



08:00 DEU: Destatis: Alleinerziehende: Zahl, Geschlecht, Alter der Kinder, Erwerbstätigkeit, Armutsgefährdung, 2015-2025



11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband WindEnergie und VDMA Power Systems zu Status des Windenergieausbaus an Land, Berlin

IRL: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten

GBR: Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli



PHL: Ende des Gipfeltreffens der Außenminister der Asean-Staaten

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