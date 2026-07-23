🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Technischer Defekt

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zehnter Castor-Transport abgebrochen

    Für Sie zusammengefasst
    • Zehnter Castortransport wegen Defekt abgesagt
    • Transportbehälter blieben sicher auf dem Gelände
    • Großaufgebot der Polizei begleitete die Transporte
    Technischer Defekt - Zehnter Castor-Transport abgebrochen
    Foto: Siarhei - 356130783

    JÜLICH (dpa-AFX) - Der geplante zehnte Transport eines Castor-Behälters mit Atommüll ist wegen eines technischen Defekts am Transportfahrzeug abgesagt worden. Der zehnte der insgesamt 152 Castor-Behälter verließ nie das Gelände des ehemaligen Forschungsreaktors Jülich, wie die Polizei mitteilte. Von dort sollte der Atommüll in das Zwischenlager im etwa 170 Kilometer entfernten Ahaus transportiert werden.

    Eine zeitnahe Reparatur oder ein spontaner Austausch des Spezialfahrzeuges seien am Mittwochabend nicht möglich gewesen, erklärte die Polizei. Daher wurde entschieden, den Transport nicht wie geplant durchzuführen.

    "Von dem Transportbehälter sowie der Ladung ging zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr aus. Der Defekt beschränkte sich ausschließlich auf die Zugmaschine", erklärte die Polizei. Fahrzeug und Ladung verblieben demnach auf dem "gesicherten Gelände in Jülich". Ein Transport in der vorherigen Nacht war noch ohne Probleme verlaufen. An beiden Tagen gab es kleinere Proteste.

    In der Summe handelt es sich bei der Verlagerung der 152 Castor-Behälter um einen der größten Atommüll-Transporte auf der Straße seit Jahrzehnten. In den Spezialbehältern sind rund 300.000 Brennelement-Kugeln eingepackt.

    Begleitet werden die Transporte in der Regel von einem Großaufgebot der Polizei. Die Termine, die genauen Fahrtrouten und Alternativstrecken werden aus Sicherheitsgründen nicht vorher bekanntgegeben./wum/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Technischer Defekt Zehnter Castor-Transport abgebrochen Der geplante zehnte Transport eines Castor-Behälters mit Atommüll ist wegen eines technischen Defekts am Transportfahrzeug abgesagt worden. Der zehnte der insgesamt 152 Castor-Behälter verließ nie das Gelände des ehemaligen Forschungsreaktors …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     