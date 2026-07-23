Koalition muss bei Reformen schnell handeln

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert die Koalition zu Tempo bei der Umsetzung von Reformen auf. "Die Bundesregierung muss jetzt schnell handeln", sagte Dulger in einem Video-Interview der Deutschen Presse-Agentur. Politische Absichtserklärungen seien noch kein Handeln. "Also ich drücke ganz fest die Daumen, dass der Gesetzgebungsprozess zügig vorangeht und wir die Reformen dann alle erleben dürfen."

Die schwarz-rote Koalition hatte sich Anfang Juli auf ein Reformpaket geeinigt. Es soll Deutschland modernisieren, die Wirtschaft wieder in Schwung bringen und den Sozialstaat zukunftsfest machen. Geplant sind etwa Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie sowie zur Stabilisierung der Sozialabgaben. Steuerzahler sollen entlastet, Zukunftsbranchen gefördert werden. Beschlossen ist bereits ein Sparpaket bei der gesetzlichen Krankenversicherung.