SFS Fires Up Momentum in H1 2026
SFS Group AG delivered a strong first half of 2026, surpassing growth targets, boosting profitability and expanding its portfolio through strategic acquisitions.
- SFS Group AG published an ad hoc half‑year results announcement on 23 July 2026 reporting strong progress in H1 2026.
- Sales for the first half of 2026 amounted to CHF 1,559.3 million.
- The Group achieved an adjusted EBIT margin of 13.3% in H1 2026.
- SFS exceeded its growth targets and is on track to meet its overall objectives for the year.
- Several acquisitions were completed to strategically supplement and accelerate the company’s organic growth.
- SFS Group AG is listed on the SIX Swiss Exchange (ISIN: CH0239229302).
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at SFS Group is on 23.07.2026.
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