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    SFS Fires Up Momentum in H1 2026

    SFS Group AG delivered a strong first half of 2026, surpassing growth targets, boosting profitability and expanding its portfolio through strategic acquisitions.

    SFS Fires Up Momentum in H1 2026
    • SFS Group AG published an ad hoc half‑year results announcement on 23 July 2026 reporting strong progress in H1 2026.
    • Sales for the first half of 2026 amounted to CHF 1,559.3 million.
    • The Group achieved an adjusted EBIT margin of 13.3% in H1 2026.
    • SFS exceeded its growth targets and is on track to meet its overall objectives for the year.
    • Several acquisitions were completed to strategically supplement and accelerate the company’s organic growth.
    • SFS Group AG is listed on the SIX Swiss Exchange (ISIN: CH0239229302).

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at SFS Group is on 23.07.2026.


    SFS Group

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    ISIN:CH0239229302WKN:A112DM
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