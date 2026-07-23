SFS meldet Mega-Fortschritt im ersten Halbjahr 2026
Starkes Halbjahr 2026: Die SFS Group übertrifft ihre Wachstumsziele, steigert Profitabilität und nutzt gezielte Akquisitionen, um den Kurs auf die Jahresziele zu festigen.
- Umsatz im ersten Halbjahr 2026: CHF 1’559.3 Mio.
- Normalisierte EBIT-Marge: 13.3%
- Die SFS Group liegt auf Kurs, die gesteckten Ziele für 2026 zu erreichen
- Die Wachstumsziele wurden übertroffen
- Mehrere Akquisitionen wurden genutzt, um das organische Wachstum gezielt zu ergänzen
- Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR, veröffentlicht am 23.07.2026 um 06:27 CET/CEST
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SFS Group ist am 23.07.2026.
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