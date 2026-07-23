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    Leonteq kehrt in die Gewinnzone zurück - H1 2026 begeistert Anleger

    Nach einem Jahr konsequenter Weichenstellung meldet der Konzern im ersten Halbjahr 2026 die Rückkehr in die Gewinnzone – mit deutlich gesteigerter Profitabilität und solider Basis.

    Leonteq kehrt in die Gewinnzone zurück - H1 2026 begeistert Anleger
    Foto: adobe.stock.com
    • Rückkehr in die Gewinnzone im H1 2026: Konzerngewinn CHF 12.7 Mio (+37% vs. H1 2025) und Gewinn vor Steuern CHF 12.2 Mio.
    • Betriebsertrag CHF 111.6 Mio; Kommissions‑ und Dienstleistungserträge CHF 96.8 Mio (+10%); Transaktionsvolumen CHF 15.9 Mrd (+10%).
    • Geschäftsaufwand reduziert auf CHF 99.2 Mio (−10% vs. Vorjahr) dank des vor einem Jahr gestarteten Kostenprogramms.
    • Solide Kapitalbasis: CET1‑Quote 16.5% (RWA CHF 3.97 Mrd); Verwaltungsrat plant bei nachhaltiger CET1 >15% Anfang 2027 einen Aktienrückkauf und prüft eine Gesamtausschüttung in Höhe des Konzerngewinns.
    • Starkes Wachstum in allen Regionen: Asien & Naher Osten Kommissions‑ und Dienstleistungsertrag +57% (CHF 16.0 Mio); AMC‑Rollout mit annualisiertem Netto‑Neugeldwachstum 9% und ausstehendem AMC‑Volumen CHF 2.4 Mrd; Retail‑Flow Schweiz Transaktionsvolumen auf CHF 170 Mio (15‑faches Wachstum), Vorbereitung Markteintritt Deutschland weit fortgeschritten.
    • Outlook bestätigt: Gesamtjahres‑Guidance beibehalten (positives Ergebnis vor Steuern 2026 erwartet, Geschäftsaufwand rund CHF 200 Mio); Abschluss regulatorischer Altlasten hat die Perspektive verbessert.


    Leonteq

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    ISIN:CH0190891181WKN:A1J642
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