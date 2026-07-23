Bystronic beschleunigt Transformation trotz Marktveränderungen
Bystronic startet mit gemischter Bilanz ins erste Halbjahr 2026: steigender Auftragseingang, stagnierender Umsatz, rotes Ergebnis – und ein verhaltener Ausblick.
- Auftragseingang H1 2026 CHF 337.7 Mio (+9.2% y/y; +15.7% zu konstanten Wechselkursen; organisch +3.8%), getragen vom Kerngeschäft und Bystronic Rofin.
- Nettoumsatz CHF 302.9 Mio (-0.6% y/y; zu konstanten Wechselkursen +5.4%; organisch -6.9%).
- EBIT CHF -23.4 Mio (EBIT-Marge -7.7% des Nettoumsatzes); schwaches erstes Quartal belastet, Bystronic Rofin leistet positiven Beitrag.
- Halbjahresergebnis CHF -25.4 Mio; Ergebnis je Namenaktie A CHF -12.29.
- Operativer Free Cashflow CHF -56.6 Mio; Hauptursachen: negatives Betriebsergebnis und höheres Nettoumlaufvermögen, Lagerbestände gestiegen.
- Ausblick: Nettoumsatz soll Vorjahresniveau übertreffen (insbesondere durch Bystronic Rofin); Profitabilität voraussichtlich nicht besser als im Vorjahr.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Bystronic Namen-Akt (A) ist am 23.07.2026.
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