Leonteq Surges Back to Profitability in H1 2026
Leonteq returns to profit in H1 2026, lifting earnings, cutting costs and confirming guidance, while preparing for a potential share buyback in early 2027.
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- Leonteq reports a return to profitability in H1 2026 with group net profit of CHF 12.7 million, up 37% YoY.
- Total operating income reaches CHF 111.6 million, driven by a 10% YoY rise in net fee income and positive hedging contributions.
- Total operating expenses decline 10% YoY to CHF 99.2 million due to the cost programme.
- CET1 ratio remains strong at 16.5% at end-June 2026 (RWA CHF 3.97 billion).
- Platform turnover amounts to CHF 15.9 billion (up 10% YoY); net fee income CHF 96.8 million (up 10%); net trading result CHF 13.4 million.
- Outlook: full-year guidance confirmed; plan to launch a share buyback in early 2027 if CET1 remains meaningfully above 15%, with distributions aligned to FY 2026 net profit.
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