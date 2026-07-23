Cembra: Gewinn +6% im H1 2026 - Santander-Fahrzeugfinanzierung im Fokus
Starkes Halbjahr, sinkende Kosten und solide Kapitalbasis: Die Gruppe steigert Gewinn und Effizienz und setzt mit einer strategischen Akquisition wichtige Wachstumsakzente.
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- Der Reingewinn im ersten Halbjahr 2026 steigt um 6% auf CHF 92.3 Mio; EPS CHF 3.15.
- Betriebskosten sinken um 9%; Aufwand-Ertrags-Verhältnis verbessert sich auf 43.5%; Verlustquote 1.1%.
- Nettoforderungen gegenüber Kunden wachsen um 2% auf CHF 6.7 Mrd; Wachstum vor allem im Privatkredit, Fahrzeugfinanzierung und Kreditkartengeschäft; BNPL sinkt leicht.
- Die Kapitalbasis bleibt stark: Tier-1-Kapitalquote 17.7%; Eigenkapital CHF 1.274 Mrd (-5% nach Ausschüttungen); Finanzierungportfolio CHF 6.3 Mrd; Einlagenanteil 57%; Refinanzierungskosten 1.17%.
- Vereinbarung zum Erwerb des wesentlichen Teils des Schweizer Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts von Santander; Exklusivpartnerin in der Schweiz für paneuropäische Leasing-/Finanzierungsprogramme; Abschluss voraussichtlich November 2026; EPS-Steigerung ab 2027, ROE-Anhebung ab 2028 (~25 Basispunkte).
- Ausblick: Ohne Transaktion wie bisher prognostiziert; inklusive Transaktions-Einmaleffekte 2026 ROE ca. 14%, Verlustquote leicht über mittelfristiger Prognose; Dividende von mindestens CHF 4.60; Investorentag Anfang Dezember 2026.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Cembra Money Bank Namen.Akt. ist am 23.07.2026.
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