4.000 Dollar erfolgreich verteidigt

Nach einem Rekordhoch bei 5.598 US-Dollar je Feinunze am 29. Januar dieses Jahres wurde die steile Rallye der vorausgegangenen Monate durch eine Korrektur abgelöst; zunächst ging es auf 4.400 US-Dollar abwärts, später auf 4.098 und schlussendlich in den Bereich von 4.000 US-Dollar. Seit Ende Juni wurden aber keine frischen Tiefs mehr ausgebildet, stattdessen folgte eine Seitwärtsphase und damit eine vielversprechende Stabilisierung. Sollte sie sich demnächst in weiter steigenden Preisen materialisieren, könnte hieraus ein schönes Kaufsignal hervorgehen.

Sollte der Goldpreis demnächst über das Niveau von 4.215 US-Dollar je Feinunze anspringen, wäre dies ein erster Hinweis auf einen Ausbruchsversuch aus dem ablaufenden Abwärtstrend. Aber erst ein nachhaltiger Sprung mindestens über den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 4.300 US-Dollar dürfte das volle Aufwärtspotenzial im Gold-Future entfalten und das Edelmetall in Richtung 4.657 US-Dollar anschieben sowie eine Long-Position sehr attraktiv gestalten. Unterhalb von 4.000 US-Dollar müsste dagegen mit sehr empfindlichen Rücksetzern zurück auf die Verlaufshochs aus April letzten Jahres um 3.500 US-Dollar gerechnet werden.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Die Chancen auf eine nachhaltige Trendwende stehen nach der Korrektur der letzten Monate bei Gold sehr gut, aber erst ein Sprung über den EMA 200 (roter Durchschnitt) dürfte das volle Kurspotenzial bis auf 4.657 US-Dollar entfalten und damit ein Long-Engagement attraktiv gestalten. Spätestens ab 4.890 US-Dollar sollte wieder mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Um von diesem Szenario möglichst stark zu profitieren, könnte beispielsweise der Call-Optionsschein WKN DY3VBD zum Einsatz kommen und würde eine Gesamtrenditechance von 80 Prozent bieten. Eine Verlustbegrenzung bietet sich aktuell noch unter den jüngsten Verlaufstiefs von 3.940 US-Dollar an. Der Anlagehorizont bei diesem Setup beträgt einige Wochen bis Monate, weshalb sich diese Idee vorrangig an mittelfristig orientierte Trader richtet.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY3VBD Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 5,54 – 5,59 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.500 US-Dollar Basiswert: Gold-Future akt. Kurs Basiswert: 4.134,41 US-Dollar Laufzeit: 28.07.2027 Kursziel: 10,13 Euro Omega: 6,5316 Kurschance: + 80 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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