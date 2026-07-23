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    TeamViewer und ServiceNow schließen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung autonomer IT-Prozesse

    Die Technologie von TeamViewer wird Teil der ServiceNow-KI-Plattform – für IT-Abläufe, die von KI-Agenten End-to-End eigenständig ausgeführt werden

    GÖPPINGEN, Deutschland und SANTA CLARA, Kalifornien, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz, und ServiceNow, der AI Control Tower für die geschäftliche Neuerfindung, haben heute eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung werden die marktführenden Lösungen von TeamViewer für Digital Employee Experience (DEX) und Remote Connectivity in die KI-Plattform von ServiceNow integriert. Zudem investieren die Unternehmen gezielt in die gemeinsame Vermarktung autonomer End-to-End-IT-Lösungen.

    TeamViewer Logo

    Viele Unternehmen erkennen heute zwar, wo IT-Probleme entstehen, verlassen sich bei der Behebung aber auf einen Flickenteppich aus Einzellösungen und hohen manuellen Aufwand. Das kostet Zeit, bremst die Produktivität und frustriert Mitarbeitende. Hier setzt die Partnerschaft an: Die Technologie von TeamViewer, die direkt auf die Endpunkte zugreift, wird in die KI-Plattform von ServiceNow integriert. Unternehmen können ihren IT-Betrieb so Schritt für Schritt weiterentwickeln – von manuellen Eingriffen hin zu einer durchgängig autonomen IT-Verwaltung auf Basis von KI-Agenten.

    Die Lösungen von TeamViewer werden für ServiceNow-Kunden weltweit als integrierte Erweiterung verfügbar sein, unterstützt durch Implementierungs- und Vertriebspartner. Beide Unternehmen bündeln ihre Vertriebs- und Marketingressourcen für die gemeinsame globale Vermarktung in den Bereichen IT Service Management, Field Service Management und Customer Service Management. Darüber hinaus haben beide Partner vereinbart, noch tiefergehende Integrationen und gemeinsame Innovationen zu prüfen, um neue Anwendungsfelder und Märkte zu erschließen.

    „Die Zukunft gehört Unternehmen, die Veränderungen sofort erfassen, in Echtzeit entscheiden und unmittelbar handeln können", sagte Bill McDermott, Chairman und CEO von ServiceNow. „Mit dem AI Control Tower von ServiceNow und den Endpunktlösungen von TeamViewer schließen wir den Kreis: von der Erkenntnis am einzelnen Endpunkt bis zu sichtbaren Ergebnissen auf Unternehmensebene. Gemeinsam treiben wir autonome Abläufe in der IT voran, steigern die Produktivität und läuten eine neue Ära agentenbasierter Unternehmensprozesse ein."

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    PR Newswire (dt.)
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