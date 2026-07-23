Bellevue Group: CHF 1.8 Mio. Gewinn im 1. Halbjahr trotz Marktbelastung
Bellevue Group startet 2026 mit solidem Gewinn, straffer Kostenkontrolle und klarer Strategie: Effizienz steigern, Büroflächen reduzieren und vom Healthcare-Aufschwung profitieren.
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- Im 1. Halbjahr 2026 erwirtschaftete Bellevue Group einen Konzerngewinn von CHF 1.8 Mio.
- Die verwalteten Vermögen lagen Ende Juni bei CHF 4.8 Mrd., -8.7% gegenüber dem Jahresende 2025, getrieben von Rotation im Technologiesektor.
- Der Geschäftsertrag betrug CHF 26.2 Mio (+4.4%), unterstützt durch positiven Finanzerfolg.
- Der Geschäftsaufwand belief sich auf CHF 23.8 Mio (-3.2%), bedingt durch Kostensenkungsmaßnahmen aus dem Vorjahr.
- Im 1. Halbjahr 2026 wurden einmalige, nicht cash-wirksame Wertberichtigungen von CHF 0.6 Mio im Zusammenhang mit der Untervermietung einer Bürofläche verbucht.
- Ausblick/Perspektiven: Bellevue setzt die Effizienzsteigerung fort, reduziert Büroflächen-/Mietaufwendungen weiter (ca. CHF 0.7 Mio p.a. ab Q4 2026) und erwartet von einer Erholung im Healthcare-Sektor überproportionalen Profit, gestützt durch strategische Investitionen in Technologie und ein defensiveres Marktumfeld.
Der Kurs von Bellevue Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,5100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,53 % im
Minus.
-0,53 %
-4,33 %
-2,21 %
-18,46 %
-8,08 %
-72,52 %
-80,64 %
-37,34 %
-82,49 %
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