🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBellevue Group AktievorwärtsNachrichten zu Bellevue Group
    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bellevue Group: CHF 1.8 Mio. Gewinn im 1. Halbjahr trotz Marktbelastung

    Bellevue Group startet 2026 mit solidem Gewinn, straffer Kostenkontrolle und klarer Strategie: Effizienz steigern, Büroflächen reduzieren und vom Healthcare-Aufschwung profitieren.

    Bellevue Group: CHF 1.8 Mio. Gewinn im 1. Halbjahr trotz Marktbelastung
    Foto: adobe.stock.com
    • Im 1. Halbjahr 2026 erwirtschaftete Bellevue Group einen Konzerngewinn von CHF 1.8 Mio.
    • Die verwalteten Vermögen lagen Ende Juni bei CHF 4.8 Mrd., -8.7% gegenüber dem Jahresende 2025, getrieben von Rotation im Technologiesektor.
    • Der Geschäftsertrag betrug CHF 26.2 Mio (+4.4%), unterstützt durch positiven Finanzerfolg.
    • Der Geschäftsaufwand belief sich auf CHF 23.8 Mio (-3.2%), bedingt durch Kostensenkungsmaßnahmen aus dem Vorjahr.
    • Im 1. Halbjahr 2026 wurden einmalige, nicht cash-wirksame Wertberichtigungen von CHF 0.6 Mio im Zusammenhang mit der Untervermietung einer Bürofläche verbucht.
    • Ausblick/Perspektiven: Bellevue setzt die Effizienzsteigerung fort, reduziert Büroflächen-/Mietaufwendungen weiter (ca. CHF 0.7 Mio p.a. ab Q4 2026) und erwartet von einer Erholung im Healthcare-Sektor überproportionalen Profit, gestützt durch strategische Investitionen in Technologie und ein defensiveres Marktumfeld.

    Der Kurs von Bellevue Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,5100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,53 % im Minus.


    Bellevue Group

    -0,53 %
    -4,33 %
    -2,21 %
    -18,46 %
    -8,08 %
    -72,52 %
    -80,64 %
    -37,34 %
    -82,49 %
    ISIN:CH0028422100WKN:A0LG3Z
    Bellevue Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bellevue Group: CHF 1.8 Mio. Gewinn im 1. Halbjahr trotz Marktbelastung Bellevue Group startet 2026 mit solidem Gewinn, straffer Kostenkontrolle und klarer Strategie: Effizienz steigern, Büroflächen reduzieren und vom Healthcare-Aufschwung profitieren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     