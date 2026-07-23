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    Meier Tobler Group: Umsatzwachstum im 1. HJ 2026 - Aktie explodiert!

    Meier Tobler steigert den Umsatz, stabilisiert die Ertragskraft und stellt die Weichen für Wachstum: Markt erholt sich, IT-Investitionen greifen, Führungswechsel und neue E-Commerce-Plattform.

    Meier Tobler Group: Umsatzwachstum im 1. HJ 2026 - Aktie explodiert!
    • Nettoumsatz im ersten Halbjahr 2026 CHF 242.7 Mio., +3.4% gegenüber Vorjahr; der Schweizer Wärmepumpenmarkt erholt sich.
    • EBITDA CHF 17.3 Mio., unverändert zum Vorjahr; EBITDA-Marge 7.1% (Vorjahr 7.4%).
    • EBIT CHF 8.8 Mio., −10.6% zum Vorjahr; EBIT-Marge 3.6%; höhere Abschreibungen infolge IT-Investitionen.
    • Konzerngewinn CHF 6.8 Mio., −6.0% zum Vorjahr; bereinigter Konzerngewinn vor Goodwill-Amortisation CHF 12.0 Mio. (−3.5%); Goodwill-Amortisation CHF 5.2 Mio.
    • CFO Lukas Leuenberger wird Ende Juni 2027 Meier Tobler verlassen; Nachfolgeprozess eingeleitet.
    • Ausblick: zweite Hälfte 2026 erwartet Markterholung und Profitabilitätssteigerung; Einführung der neuen E-Commerce-Plattform im H2 2026; mögliche Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms zum Festpreis.

    Der Kurs von Meier Tobler Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,43 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,05EUR das entspricht einem Plus von +0,14 % seit der Veröffentlichung.


    Meier Tobler Group

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    ISIN:CH0208062627WKN:A1T798
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