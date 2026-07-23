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    Sartorius Vz. setzt positive Dynamik fort — wächst weiter profitabel

    Im ersten Halbjahr 2026 zeigte der Konzern trotz Zolleffekten robuste Zuwächse bei Umsatz, Profitabilität und Marge und bestätigt seine ambitionierte Jahresprognose.

    Sartorius Vz. setzt positive Dynamik fort — wächst weiter profitabel
    Foto: Sartorius
    • Umsatz im ersten Halbjahr 2026: 1.811 Mio EUR; operatives Umsatzwachstum wechselkursbereinigt +7,7% (MATTEK-Beitrag +0,5 pp).
    • Nicht-operative Zölle-Rückerstattungen beeinflussten die Zahlen; inkl. Kundenkompensation für Zölle lag das wechselkursbereinigte Umsatzwachstum bei +6,2% (nominal +2,5%).
    • Operatives EBITDA bzw. Underlying EBITDA 547,8 Mio EUR; EBITDA-Marge gestiegen auf 30,3% (plus 0,5 pp).
    • Periodenergebnis 172,1 Mio EUR; bereinigter Gewinn je Stammaktie 2,49 EUR bzw. 2,50 EUR je Vorzugsaktie.
    • Prognose für 2026 bestätigt: Konzern-Umsatzwachstum ca. 5–9% (wechselkursbereinigt); Bioprocess Solutions 6–10%; Lab Products & Services 2–6%; MATTEK-Beitrag ca. 0,3 pp Konzern, ca. 1,5 pp Lab; Margen >30% Konzern, >32% Bioprocess, Lab ca. 21%.
    • Regionale Entwicklung: EMEA +7,2% (784,2 Mio EUR); Amerika -4,8% (608,0 Mio EUR); Asien/Pazifik +12,1% (419,0 Mio EUR). Bioprocess Umsatz 1.475 Mio EUR, Lab Umsatz 335 Mio EUR.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Sartorius Vz. ist am 23.07.2026.

    Der Kurs von Sartorius Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 222,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 222,40EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.026,90PKT (+0,35 %).


    Sartorius Vz.

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    ISIN:DE0007165631WKN:716563
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