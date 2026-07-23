DAX-FLASH
Leichtes Minus vor EZB - Zahlen von US-Riesen keine Stütze
- Dax startet leicht schwächer vor EZB-Entscheid
- Steigende Ölpreise belasten die Märkte wegen Iran
- EZB voraussichtlich Leitzinsbestätigung für September
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag der nächsten Zinsentscheidung in der Eurozone dürfte der Dax zunächst etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 25.115 Punkte, was im Vergleich zum Vortagsschluss einem Abschlag von 0,2 Prozent bedeuten würde. Er würde sich damit aber über der 21-Tage-Linie behaupten, die aktuell bei 25.086 Zählern verläuft.
Steigende Ölpreise wegen der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg bleiben ein Problem für die Märkte. Hinzu kommt, dass die nach US-Börsenschluss vorgestellten Zahlen großer US-Konzerne die Anleger nicht überzeugten - obwohl der Internetriese Alphabet im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen hat. Da Googles Mutterkonzern noch mehr Geld in den Ausbau der KI-Infrastruktur stecken will, kam die Aktie nachbörslich unter Druck. In Asien allerdings profitierten Chipwerte davon.
Die Augen werden nun auf die Europäische Zentralbank gerichtet, die ihren Leitzins an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen wird. "Die Notenbank hat keinen Grund, sich heute festzulegen - und genau darin liegt ihre größte Stärke", glaubt der Portfoliomanager Jörg Held vom Fondsanbieter Ethenea. Mit großer Spannung werden die Signale für die nächste Sitzung im September erwartet, für die viele Ökonomen von einer erneuten Leitzinserhöhung ausgehen. Laut Held spricht die Datenlage "für ein Umfeld, in dem Geduld gefragt ist."/tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 342,1 auf Nasdaq (23. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -2,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,71 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 425,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +9,62 %/+34,47 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Keine finanziellen Sorgen, alles nur ein Spiel, Haus, Hof, Garten, Lebenserfahrung und ein grünes Depot – klingt nach einem beneidenswert entspannten Leben.
Da fragt man sich nur, warum jemand mit so viel Gelassenheit ausgerechnet in einem Börsenforum so verbissen, rechthaberisch und respektlos auftreten muss. Wer wirklich so entspannt ist, hat das doch gar nicht nötig.
denke der macht jetzt sinn PM6E4Q mit stop auf die 0,95
DAX.......am ,,KleinenVerfallstag"Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260717075839-e263e93ea616502ea7620656fbcbd162f0b1cd3c.png