Alphabet-Aktie fällt – KI-Ausgaben schockieren trotz Cloud-Boom

Die Alphabet-Aktie hatte den regulären Handel bereits 1,46 Prozent tiefer bei 342,09 US-Dollar beendet und verlor nachbörslich weitere 3,31 Prozent auf 330,75 US-Dollar.

Alphabet hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Berichtssaison der großen US-Technologiekonzerne eröffnet und vor allem mit den enormen Kosten des globalen KI-Wettrüstens für Unruhe gesorgt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auslöser der Verkäufe war weniger das operative Geschäft als vielmehr die deutlich angehobene Ausgabenplanung. Alphabet erwartet für 2026 nun Investitionen von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte der Konzern mit maximal 190 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das zusätzliche Kapital soll vor allem in den Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur fließen.

KI-Kosten werden zum neuen Risiko für die Margen

Operativ präsentierte sich Alphabet weiterhin robust. Die operative Marge stieg im zweiten Quartal von 32 auf 34 Prozent. Gleichzeitig warnte das Management jedoch davor, dass die hohen KI-Investitionen die Profitabilität in den kommenden Quartalen belasten könnten.

Besonders aufmerksam blickt die Wall Street deshalb auf Google Cloud. Hier zeigen sich bislang die deutlichsten finanziellen Erfolge der KI-Offensive. Der Umsatz sprang um 82 Prozent auf 24,77 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenerwartung von 22,46 Milliarden US-Dollar klar.

Der Cloud-Auftragsbestand erhöhte sich von 460 Milliarden auf 514 Milliarden US-Dollar. Mehr als die Hälfte davon soll nach Unternehmensangaben innerhalb der kommenden 24 Monate als Umsatz verbucht werden.

Die Cloud-Sparte liefert zumindest erste Hinweise darauf, dass die Milliardeninvestitionen tatsächlich in zusätzliches Wachstum umgewandelt werden können.

Google-Suche enttäuscht – Gemini nähert sich Milliardenmarke

Im Kerngeschäft fiel das Bild gemischter aus. Die Werbeerlöse der Google-Suche erreichten 63,27 Milliarden US-Dollar und lagen damit unter den Erwartungen.

Das KI-System Gemini kommt inzwischen auf 950 Millionen monatlich aktive Nutzer. Gleichzeitig treibt Alphabet die Entwicklung neuer Modelle voran. Pichai stellte eine schnellere Veröffentlichung neuer KI-Modelle in Aussicht und rückte die nächste Modellgeneration Gemini 4 in den Fokus.

YouTube entwickelte sich dagegen stärker als erwartet. Die Videoplattform erzielte einen Umsatz von 11,1 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen.

Insgesamt belief sich der Umsatz ohne Zahlungen an Partner auf 103,6 Milliarden US-Dollar und lag damit über der Konsensschätzung von 101,07 Milliarden US-Dollar. Die Investitionsausgaben erreichten allein im zweiten Quartal 44,92 Milliarden US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 342,1EUR auf Nasdaq (23. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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