Unicredit erwartet noch mehr Gewinn
- Unicredit erhöht Jahresüberschuss auf über 11 Mrd
- Ziel 2028 deutlich über 13 Mrd und 2030 über 15 Mrd
- Commerzbank-Ergebnisse noch nicht voll eingerechnet
MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit schraubt im Übernahmekampf um die Commerzbank ihre Gewinnziele noch etwas weiter nach oben. Im laufenden Jahr soll der Überschuss auf "deutlich" mehr als 11 Milliarden Euro steigen, teilte das Geldhaus am Donnerstag mit seiner Halbjahresbilanz in Mailand mit. Bisher war von mindestens elf Milliarden die Rede gewesen. Im Jahr 2028 sollen es nun "deutlich" über 13 Milliarden und im Jahr 2030 "deutlich" über 15 Milliarden Euro sein. Dabei seien die Ergebnisse der Commerzbank noch nicht zu hundert Prozent eingerechnet. Im zweiten Quartal verdiente die Unicredit mit gut 2,9 Milliarden Euro zwar rund zehn Prozent weniger als ein Jahr zuvor, aber mehr als von Analysten im Schnitt erwartet./stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 38,29 auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 43,13 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -3,18 %/+12,52 % bedeutet.
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Ich bin in Aktien schon seit gut über 30 Jahren investiert, bin also kein Neuling oder total unerfahren. Nur in Übernahmen und in den dazugehörigen Details kenne ich mich eben nicht so aus wie manch andere hier. Bin daher stark auf die Meinungen und Expertise hier angewiesen um entscheiden zu können wie ich mich verhalte und wann ich verkaufe. Die Commerzbank Aktien habe ich schon seit vielen Jahren und hatte die Hoffnung fast aufgegeben, bis diese Übernahme von UniCredit vor knapp 2 Jahren begann… Seitdem habe ich ca. 45% meines Alt-Bestandes mit sehr gutem Gewinn verkauft und halte noch den Rest. Habe aber gleichzeitig in diesen zwei Jahren immer wieder zugekauft und mit Gewinn Teile verkauft. Daher bin ich seeehr gespannt wie es jetzt weitergeht😵💫😅. Es geht ja jetzt vor allem darum nicht den richtigen Zeitpunkt zu verpassen und mit höchstmöglichen Gewinn rauszugehen
Und wie wäre es gewesen wenn ein deutscher Konzern eine (zumindest unfreundliche) Übernahme im Ausland getätigt hätte? Die Regierung dort wäre ebenfalls nicht begeistert gewesen!
So wird UniCredit die fehlenden Aktien bis zur Mehrheit nach und nach aufkaufen. Und dann immer weiter, wobei man sich dabei Zeit lassen kann.
Irgendwann wird die Bundesregierung ihre Anteile verscherbeln wenn sie mal wieder die politische Zustimmung der italienischen Regierung für irgendetwas braucht. Wie z.B. die italienische Ablehnung eines französischen Vorstoßes für Euro-Bonds. Oder sonst irgendwas Wichtiges.
das mit der Übernahme stimmt im falle der Coba, auch wenn das hier ganz oft abgetan wurde mit „hätte die coba auch so geschaft.