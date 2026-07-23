Vossloh-Aktie: Rekordauftragsbestand im Halbjahr 2026 treibt das Umfeld an
Starkes erstes Halbjahr 2026: Rekordauftragsbestand, kräftiges Umsatzplus und solide Profitabilität legen das Fundament für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren.
Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
- Rekord-Auftragsbestand zum Halbjahr 2026: Auftragseingang 828,5 Mio.€, Book-to-Bill 1,17, Auftragsbestand 1.140,7 Mio.€ (neuer Rekord); Q2-Aufträge 408,3 Mio.€ (+32,8% gegenüber Q2 2025).
- Umsatzentwicklung: Konzernumsatz im H1 2026 710,1 Mio.€ (+21,9% yoy); Q2-Umsatz 395,6 Mio.€.
- EBITDA/ EBIT: EBITDA 80,9 Mio.€; EBIT 32,4 Mio.€ (EBIT-Marge 4,6%); EBITDA-Marge 11,4%; EBIT durch PPA-Effekte infolge der Sateba-Übernahme um 9,1 Mio.€ belastet.
- Finanzkennzahlen und Working Capital: Nettofinanzschuld 590,2 Mio.€; Eigenkapitalquote 40,1%; Free Cash Flow -68,6 Mio.€; mittelfristig positive Free Cash Flow im 2. Halbjahr erwartet; Nettofinanzschuld bis Jahresende deutlich sinken soll.
- Core Components/Dynamik durch VTT Europa (Sateba): Auftragseingänge Core Components 423,1 Mio.€ (+63,5%); Book-to-Bill 1,21; Auftragsbestand 569,6 Mio.€; Umsatz 348,5 Mio.€; EBITDA 54,5 Mio.€, EBIT 27,2 Mio.€ (PPA-Effekte -9,1 Mio.€, Übergangskonsolidierung eines litauischen JV +4,4 Mio.€).
- Ausblick 2026/2027: Umsatzprognose 1.510–1.610 Mio.€; EBITDA 195–210 Mio.€; EBIT 100–110 Mio.€; temporäre Kosten- und Beschaffungseffekte belasten, langfristig positives Marktumfeld und weiteres organisches Wachstum bzw. EBIT-Verbesserung für 2027 erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Vossloh ist am 23.07.2026.
Der Kurs von Vossloh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 59,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,13 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 60,58EUR das entspricht einem Plus von +2,24 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.374,61PKT (+0,05 %).
+2,45 %
+1,71 %
-4,73 %
-21,15 %
-31,19 %
+48,63 %
+41,89 %
+6,92 %
+11.092,24 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte