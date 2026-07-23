Sartorius nimmt weiter Fahrt auf

Wie Sartorius weiter mitteilte, hat der Konzern zum Ende des zweiten Quartals Rückzahlungen auf Zölle erhalten, die der US Supreme Court für unzulässig erklärt hatte. Das Unternehmen will nun seine Kunden für die gezahlten Zollzuschläge entschädigen./tav/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 231,8 auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -10,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,42 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 260,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von -1,37 %/+32,26 % bedeutet.