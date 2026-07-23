Treiber Verbrauchsmaterialien
Sartorius nimmt weiter Fahrt auf
- Sartorius Umsatzzuwachs 2,5% auf 1,81 Mrd Euro
- Bereinigtes Ebitda +4% auf 548 Mio mit 30,3% Marge
- Rückzahlungen zu Zöllen Kunden werden entschädigt
GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius profitiert weiterhin von der Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien. Im ersten Halbjahr sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent auf 1,81 Milliarden Euro gestiegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Göttingen mit. "Das wiederkehrende Geschäft blieb der wichtigste Wachstumstreiber beider Sparten", sagte Vorstandschef Michael Grosse. Gleichzeitig habe sich das Geschäft mit Anlagen und Instrumenten weiter stabilisiert und sei zu leichtem Wachstum zurückgekehrt.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich im Berichtszeitraum um knapp 4 Prozent auf 548 Millionen Euro. Die entsprechende Marge kletterte auf 30,3 Prozent verglichen mit 29,8 Prozent im ersten Halbjahr 2025. Damit schnitten die Niedersachsen in etwa im Rahmen der Erwartungen von Analysten ab. Unter dem Strich verdiente Sartorius gut 122 Millionen Euro, nach 81 Millionen ein Jahr zuvor. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.
Wie Sartorius weiter mitteilte, hat der Konzern zum Ende des zweiten Quartals Rückzahlungen auf Zölle erhalten, die der US Supreme Court für unzulässig erklärt hatte. Das Unternehmen will nun seine Kunden für die gezahlten Zollzuschläge entschädigen./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 231,8 auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -10,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,42 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 260,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von -1,37 %/+32,26 % bedeutet.
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sich jetzt schon bei dieser Aktie zu positionieren ist klug, da die Verkaufssperre Mitte 2028 ausläuft...
Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.