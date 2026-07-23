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    Bitcoin unter Druck: Nahost-Spannungen, KI-Showdown und Fed-Countdown

    Bitcoin geriet am Montag unter Druck: Zwischenzeitlich fiel der Kurs der größten Kryptowährung auf 63.785 US-Dollar, erholte sich aber leicht und notierte zuletzt bei 64.228 US-Dollar. Tagesverlust: rund 0,56 Prozent, wöchentlich bleibt ein Plus von 1,8 Prozent. Mehrere Faktoren lasteten auf dem Markt und belegten die hohe Empfindlichkeit von Bitcoin gegenüber geopolitischen und makroökonomischen Signalen.

    Auslöser der kurzfristigen Schwäche waren vor allem eskalierende Spannungen im Nahen Osten: Neue Zwischenfälle in der Straße von Hormus beflügelten die Sorge vor Lieferunterbrechungen und trieben die Ölpreise deutlich nach oben. Die Aussicht auf höhere Energiepreise verschlechterte die Risikoneigung der Anleger generell. Hinzu kam Schwäche bei Technologie- und Halbleiteraktien: Die Präsentation des chinesischen KI-Modells Kimi K3 durch Moonshot AI – ein Modell mit angeblich 2,8 Billionen Parametern, speziell für Programmierung und KI-Agenten optimiert – befeuerte Ängste, dass kostengünstige, leistungsfähige chinesische KI-Angebote westliche KI-Firmen und deren Zulieferer unter Druck setzen könnten. Das belastete Tech-Titel und übertrug sich auf risikoreichere Assets wie Bitcoin.

    Gleichzeitig deuten Aktivitäten am Optionsmarkt auf das zu erwartende Vertrauen großer Profis hin: Marktteilnehmer kauften laut Berichten 20.000 Call-Optionen mit Ausübungskurs 70.000 US-Dollar und verkauften parallel 20.000 Calls bei 72.000 US-Dollar – insgesamt 40.000 Kontrakte mit einem Volumen von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar. Die Optionen laufen nur zwei Tage nach der US-Notenbanksitzung am 29. Juli aus, was der Fed-Entscheidung zusätzliche Bedeutung verleiht. Die Markterwartung ist, dass die Fed den Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent belässt; ein weniger restriktiver Ausblick könnte Risikoanlagen wie Bitcoin Rückenwind geben.

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    Neben den Finanzmärkten sorgte in Deutschland die verschobene Börsennotierung des Panzerbauers KNDS für Schlagzeilen. Trotz des geplatzten IPOs bekräftigte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius die Pläne der Bundesregierung, sich an dem Rüstungskonzern zu beteiligen. KNDS, Hersteller von Leopard 2 und Panzerhaubitze 2000, hatte den Börsengang angesichts volatiler Kapitalmärkte vertagt; Ziel ist weiterhin eine Eigentümerstruktur mit je 40 Prozent für Deutschland und Frankreich, 20 Prozent sollten institutionellen Investoren zufallen. KNDS beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter und erzielte 2025 einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro.

    Die Debatte um Bitcoin bleibt polarisiert: Forums- und Social-Media-Diskussionen spiegeln konträre Narrative — Kritiker sehen Bitcoin als spekulatives Asset ohne intrinsischen Wert, Befürworter betonen sein Potenzial als digitales Wertaufbewahrungsmittel. Kurzfristig dürfte die Kombination aus geopolitischem Risiko, Tech-Volatilität und geldpolitischen Signalen die Richtung vorgeben.



    Bitcoin

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    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 65.679USD auf CryptoCompare Index (23. Juli 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.




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