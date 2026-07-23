Gesetz bremst Vorwerk – Aktie fällt 20%, Berenberg: Kursziel 110 €

Die Privatbank Berenberg stuft die Situation gelassen ein: Buy-Rating unverändert, Kursziel 110 Euro — fast das Doppelte des aktuellen Niveaus von rund 66 Euro. Nach Gesprächen mit Branchenexperten aus Netzbetrieb, Projektmanagement und Bauwesen sehen die Analysten die Marktreaktion als übertrieben an. Laufende Großprojekte seien zu weit fortgeschritten, um kurzfristig umgeschichtet zu werden; zudem dauere die praktische Umsetzung eines Gesetzes dieser Art Jahre. Berenberg räumt zwar eine leicht erhöhte Kapitalkostenannahme ein, belässt das Kursziel aber.

Friedrich Vorwerk steht nach einem heftigen Kursrückgang und politischen Unsicherheiten im Fokus der Anleger — und der Analysten. Die Aktie, die 2025 zu den großen Gewinnern gehörte und sich zeitweise vervielfachte, verlor 2026 deutlich an Schwung und notiert seit Jahresbeginn mehr als 20 Prozent im Minus. Auslöser der jüngsten Schwäche ist ein von der Bundesregierung geplanter Gesetzentwurf, der beim Netzausbau künftig Freileitungen gegenüber teureren Erdkabeln bevorzugen soll. Vorwerk, als Spezialist für unterirdische Hochspannungskabel stark auf das Geschäft mit Erdkabeln ausgerichtet, geriet dadurch unter Druck; die Aktie fiel zuletzt deutlich, reagierte am Montag aber mit einem Sprung von fast 9 Prozent.

Wichtig für die Einschätzung: Vorwerk hat seine Geschäftsperspektiven durch Diversifikation und starke operative Kennzahlen untermauert. Die jüngste Halbjahresmeldung weist ein EBITDA von 92,6 Mio. Euro (+70 %) bei einem Umsatz von 337,3 Mio. Euro (+11 %) aus; die Produktionsleistung stieg um 35 %. Der Nettofinanzmittelbestand kletterte auf 212,0 Mio. Euro. Der Auftragsbestand bleibt mit rund 1,0 Mrd. Euro stabil (inkl. ARGE: etwa 1,45 Mrd. Euro), der Auftragseingang lag im ersten Halbjahr bei 321,2 Mio. Euro. Vorwerk hob vor diesem Hintergrund die EBITDA-Prognose für 2026 auf 180–200 Mio. Euro, die Umsatzprognose bleibt bei 730–780 Mio. Euro.

Berenberg sieht darüber hinaus substanzielle Ersatz- und Wachstumsfelder: Netzentwicklungspläne sehen bis 2032 rund 23 Mrd. Euro Investitionen etwa in Wasserstoff- und Erdgasinfrastruktur vor — Felder, in denen Vorwerk bereits präsent ist. Auch Projekte in Fernwärme, CO2-Transport und Wassernetze könnten Ausgleich schaffen. Auffällig positiv bewerten die Analysten Insiderkäufe: Vorstand und Aufsichtsrat erwarben Aktien im Volumen von 3,6 Mio. Euro, ein Vertrauenssignal.

Fazit: Kurzfristig bleibt das Risiko politischer Eingriffe ein Belastungsfaktor, mittelfristig sehen Analysten wie Berenberg das Geschäftsmodell aber robust und den Titel weiterhin unterbewertet gegenüber Branchenkollegen. Entscheidende Beobachtungspunkte sind der Gesetzgebungsprozess nach der Sommerpause, die Ergebnisse des Halbjahresberichts im August sowie die Entwicklung der Infrastruktur-Aufträge im Wasserstoff- und Gassektor.

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 74,48EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

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