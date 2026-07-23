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    Tennessee klagt Meta: Instagram schadet Teens — KI‑Brillen könnten retten

    Tennessee klagt Meta: Instagram schadet Teens — KI‑Brillen könnten retten
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Vor einem Gericht in Tennessee beginnt ein richtungsweisender Prozess gegen Meta. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Konzern vor, Instagram so entwickelt zu haben, dass Jugendliche zwanghaft Inhalte konsumieren und dadurch psychisch geschädigt werden. Grundlage der Klage sind interne Unternehmensunterlagen, denen zufolge Meta über Risiken für junge Nutzer informiert gewesen sei, dennoch Funktionen wie automatische Wiedergabe, Reels, Push‑Benachrichtigungen und flüchtige Inhalte weiterbetrieben und Nutzer nicht hinreichend gewarnt habe. Die Behörde unter Generalstaatsanwalt Jonathan Skrmetti beruft sich auf das Verbraucherschutzgesetz des Bundesstaats; in einer ersten Verfahrensphase soll eine Jury feststellen, ob ein Verstoß vorliegt. Ein negatives Urteil für Meta würde eine zweite Phase auslösen, in der ein Richter über Geldstrafen und mögliche Auflagen entscheidet. Tennessee drohen theoretisch Bußen bis zu 1.000 US‑Dollar pro Verstoß; der Prozess ist auf rund sieben Wochen angesetzt.

    Meta weist die Vorwürfe zurück und betont, über Jahre an altersgerechten Standardeinstellungen, Eltern‑Tools und Sicherheitsmaßnahmen gearbeitet zu haben. Zudem macht der Konzern geltend, dass viele kritisierte Inhalte von Nutzern selbst stammen und Meta nach US‑Recht dafür nicht haftbar gemacht werden könne. Der Fall in Tennessee ist Teil einer breiten Klagewelle: Fast alle US‑Bundesstaaten haben Klagen zu den mutmaßlichen Auswirkungen sozialer Netzwerke auf Kinder und Jugendliche eingereicht. Erst kürzlich erhielt der Bundesstaat New Mexico 375 Millionen US‑Dollar Schadenersatz, nachdem eine Jury Meta Täuschung vorgeworfen hatte; dort sind weitere Auflagen noch offen.

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    Parallel zu den rechtlichen Risiken sehen Analysten Wachstumspotenzial durch neue Hardware. Das Analysehaus Jefferies stuft die Meta‑Aktie mit „Buy“ ein und nennt ein Kursziel von 825 US‑Dollar – ein Aufwärtspotenzial von knapp 28 Prozent gegenüber dem Kursniveau um 645 US‑Dollar. Jefferies hebt vor allem die KI‑gestützten Smart Glasses als langfristigen Umsatztreiber hervor: Bei einer Verbreitung analog zur Apple Watch und einem angenommenen Durchschnittspreis von rund 400 US‑Dollar taxiert die Bank das Hardware‑Potenzial auf 14 bis 18 Milliarden US‑Dollar in den kommenden Jahren. Zusätzliche Erlöse erwartet Jefferies durch KI‑Abonnements, Werbung und Handelsfunktionen; die täglich aktiven Nutzer der Brillen sollen sich binnen eines Jahres verdreifacht haben, die Produktionskapazität könnte 2026 bis zu 20 Millionen Geräte erreichen.

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    Für Anleger entsteht damit ein ambivalentes Bild: Meta sieht sich einerseits erheblichem regulatorischem Gegenwind gegenüber, andererseits bestehen realistische Chancen auf neue, substanzielle Erlösquellen durch KI‑Hardware und Dienste. Kurzfristig bleibt die Aktie damit ein Spiel zwischen rechtlichem Risiko und technologischer Erwartungshaltung.



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