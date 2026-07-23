Tennessee klagt Meta: Instagram schadet Teens — KI‑Brillen könnten retten

Vor einem Gericht in Tennessee beginnt ein richtungsweisender Prozess gegen Meta. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Konzern vor, Instagram so entwickelt zu haben, dass Jugendliche zwanghaft Inhalte konsumieren und dadurch psychisch geschädigt werden. Grundlage der Klage sind interne Unternehmensunterlagen, denen zufolge Meta über Risiken für junge Nutzer informiert gewesen sei, dennoch Funktionen wie automatische Wiedergabe, Reels, Push‑Benachrichtigungen und flüchtige Inhalte weiterbetrieben und Nutzer nicht hinreichend gewarnt habe. Die Behörde unter Generalstaatsanwalt Jonathan Skrmetti beruft sich auf das Verbraucherschutzgesetz des Bundesstaats; in einer ersten Verfahrensphase soll eine Jury feststellen, ob ein Verstoß vorliegt. Ein negatives Urteil für Meta würde eine zweite Phase auslösen, in der ein Richter über Geldstrafen und mögliche Auflagen entscheidet. Tennessee drohen theoretisch Bußen bis zu 1.000 US‑Dollar pro Verstoß; der Prozess ist auf rund sieben Wochen angesetzt.

Meta weist die Vorwürfe zurück und betont, über Jahre an altersgerechten Standardeinstellungen, Eltern‑Tools und Sicherheitsmaßnahmen gearbeitet zu haben. Zudem macht der Konzern geltend, dass viele kritisierte Inhalte von Nutzern selbst stammen und Meta nach US‑Recht dafür nicht haftbar gemacht werden könne. Der Fall in Tennessee ist Teil einer breiten Klagewelle: Fast alle US‑Bundesstaaten haben Klagen zu den mutmaßlichen Auswirkungen sozialer Netzwerke auf Kinder und Jugendliche eingereicht. Erst kürzlich erhielt der Bundesstaat New Mexico 375 Millionen US‑Dollar Schadenersatz, nachdem eine Jury Meta Täuschung vorgeworfen hatte; dort sind weitere Auflagen noch offen.