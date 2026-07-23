Aktienhandel treibt Großbank BNP Paribas an
- BNP Paribas meldet im zweiten Quartal Gewinn 4,3 Mrd
- Erträge aus Aktienhandel stiegen um 43% auf 1,4 Mrd
- Erträge mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen fielen
PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat dank eines brummenden Aktienhandels im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 4,3 Milliarden Euro und damit ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Dies war mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Erträge im Aktienhandel wuchsen im Jahresvergleich unerwartet stark um 43 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Im Vergleich zu den großen US-Banken fiel der Zuwachs jedoch eher gering aus. Die Erträge im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen gingen sogar leicht zurück.
Der Aktienkurs der BNP Paribas legte in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Vortagesschluss an der Euronext leicht zu./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 107,2 auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um +4,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,66 %.
Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 118,44 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 135,00EUR was eine Bandbreite von -7,65 %/+27,21 % bedeutet.