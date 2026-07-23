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    Tesla fährt Grünheide-Hochlauf: 7.500 Autos/Woche und 3.500 Jobs

    Tesla fährt Grünheide-Hochlauf: 7.500 Autos/Woche und 3.500 Jobs
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla rampft die Produktion in Grünheide wieder hoch: Die Brandenburger Tochtergesellschaft überraschte im Geschäftsbericht 2025 mit deutlich verbesserten Ergebnissen trotz leicht gesunkener Auslieferungen. Der Jahresüberschuss stieg um rund 35 Prozent auf 77,1 Millionen Euro, während der Umsatz auf 7,1 Milliarden Euro zurückging. Grund für die höhere Profitabilität waren vor allem gesunkene Fertigungskosten. Nach einem Übergangsjahr, in dem Modellumstellungen und neue Varianten die Auslastung belasteten, will der Konzern nun wieder Tempo machen.

    Für 2026 hat Tesla Manufacturing Brandenburg SE ein signifikantes Produktionsplus angekündigt: Die Fertigung soll auf bis zu 7.500 Fahrzeuge pro Woche hochgefahren werden – hochgerechnet rund 375.000 Autos jährlich. Um diese Kapazität zu erreichen, plant Tesla die Schaffung von etwa 3.500 zusätzlichen Stellen in der Gigafactory; zuletzt waren dort rund 11.000 Beschäftigte tätig. Die Initiative fällt in eine Phase, in der der Markt für Elektrofahrzeuge wieder anzieht und staatliche Anreize die Nachfrage stützen.

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    Strategisch relevant ist Teslas Plan, in Grünheide künftig die komplette Wertschöpfung von der Batteriezelle bis zum fertigen Model Y zu bündeln. Ab 2027 soll am Standort eine Zellfertigung mit einer Jahreskapazität von bis zu 18 Gigawattstunden in Betrieb gehen – genug Rohkapazität für ungefähr 4.500 Model Y pro Woche. Damit korrigiert Tesla frühere, deutlich ambitioniertere Ankündigungen: CEO Elon Musk hatte ursprünglich bis zu 250 GWh für den Standort genannt. Die amerikanische Steuerpolitik (Inflation Reduction Act) hatte Fertigung in den USA, insbesondere Texas, attraktiver gemacht, sodass die Pläne für Grünheide nun kleiner, aber konkreter ausfallen. Das Investitionsvolumen für Zell- und Batteriefertigung soll auf über eine Milliarde Euro anwachsen; rund 200 Millionen Euro sind allein für den Zellbereich vorgesehen.

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    Das vergangene Jahr war geprägt von Produktionsunterbrechungen: Rund 202.000 Fahrzeuge verließen 2025 das Werk, etwa 9.000 weniger als im Vorjahr; die Kapazitätsauslastung lag bei knapp 54 Prozent. Parallel meldete Tesla auf Konzernebene einen Quartalsumsatzanstieg um 26 Prozent auf 28,24 Milliarden Dollar und einen Lieferzuwachs um rund ein Viertel auf 480.126 Fahrzeuge. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie verfehlte das Unternehmen jedoch die Erwartungen deutlich (33 statt erwarteten 51 US-Cent), und die Erlöse aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten sanken stark – Faktoren, die Margendruck und Anlegerkritik befeuern.

    Fazit: Grünheide bleibt ein Schlüsselprojekt für Tesla in Europa. Die realistischeren Zellpläne und die Personaloffensive untermauern langfristige Ambitionen, zugleich aber mahnen Margenentwicklung, Förderpolitik und die Ertragskraft künftiger Technologieversprechen als Bewertungsfaktoren für Investoren.



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    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 374,0EUR auf Nasdaq (23. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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