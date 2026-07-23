Ryanair: Gewinnsturz und Öl‑Schock — Europas Airlines droht harter Winter

Das Management erklärte, rund 20 Prozent des Kerosinbedarfs seien nicht preislich abgesichert und damit direkt von den gestiegenen Ölpreisen betroffen. Die Ausgaben für den ungesicherten Treibstoffanteil hätten sich im Quartal mehr als verdoppelt; insgesamt stiegen die Betriebskosten um 11 Prozent auf 3,81 Milliarden Euro. Zugleich senkte Ryanair die Durchschnittspreise um sechs Prozent, um eine schwache Buchungsbereitschaft der Verbraucher zu stabilisieren; die Passagierzahlen zogen dennoch um sechs Prozent auf 61,3 Millionen an. Deshalb wuchs der Umsatz nur um ein Prozent auf 4,4 Milliarden Euro.

Ryanair warnte am Montag, dass angeschlagene europäische Fluggesellschaften vor einem „schwierigen Winter“ stünden. Der Billigflieger meldete für das erste Quartal einen Gewinneinbruch von 34 Prozent auf 538 Millionen Euro nach 820 Millionen im Vorjahreszeitraum. Als Treiber nennt die Airline die durch den Iran-Konflikt ausgelöste Kerosinpreiserhöhung, die trotz umfangreicher Absicherungen den Ergebnisdruck erhöhte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für 2027 hat Ryanair derzeit 80 Prozent des Kerosinbedarfs zu 67 US-Dollar je Barrel abgesichert, für 2028 sind bislang 15 Prozent zu 85 US-Dollar gehedgt. Konzernchef Michael O’Leary betonte, die „konservative Absicherungsstrategie“ schütze vor Ölpreisschwankungen und verschaffe Ryanair einen Kostenvorteil gegenüber vielen Konkurrenten in der EU. Zugleich warnte er: „Unprofitable Airlines stehen vor einem schwierigen Winter.“ O’Leary verweist auf Zurückhaltung bei Buchungen, Sorgen über mögliche Kerosinknappheit und generelle wirtschaftliche Unsicherheit.

Analysten reagierten zurückhaltend-optimistisch: Bernstein Research bestätigte „Outperform“ mit einem Kursziel von 32,50 Euro, JPMorgan beließ die Einstufung auf „Overweight“ mit Ziel 33 Euro, Deutsche Bank Research auf „Buy“ mit Ziel 30 Euro und RBC auf „Outperform“ mit Ziel 29 Euro. Trotz der Bestätigungen fiel die Ryanair-Aktie im frühen Handel um rund fünf Prozent.

Der Konzern verzichtete angesichts der unsicheren Lage weiterhin auf eine verbindliche Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr bis März 2027. Die Zahlen zeigen: Ryanair profitiert von Preissensibilität und Skaleneffekten, ist aber kurzfristig nicht immun gegen externe Schocks wie starke Ölpreissteigerungen.

Marktbeobachter sehen dadurch eine Zweiteilung im Sektor: Kapitalstarke Billigflieger mit konsequenter Hedging-Politik dürften Vorteile behalten, während traditionell kostenintensivere Netzairlines weiteren Druck auf Margen und Liquidität spüren könnten. Kurzfristig könnten zusätzliche Kosten an die Verbraucher weitergereicht werden, was die Nachfrage dämpfen würde. Alternativ wären Kapazitätsanpassungen, Netzoptimierungen und eine restriktivere Preisgestaltung denkbar. Investoren honorieren mittelfristig das robuste Geschäftsmodell Ryanairs, bleiben aber vorsichtig wegen geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Energiepreise. Entscheidend wird nun sein, wie schnell Ölpreise wieder normalisieren und ob Fluggesellschaften ihre Kostendisziplin halten, um einen harten Winter schadlos zu überstehen. Die Branche bleibt aufmerksam, politische Entwicklungen und Rohstoffmärkte werden kurzfristig die Ertragslage weiterhin stark beeinflussen.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 24,66EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.

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