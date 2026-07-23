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    Novartis trotz Gewinnrückgang: Umsatz wächst, Zulassungen stärken Zukunft

    Novartis trotz Gewinnrückgang: Umsatz wächst, Zulassungen stärken Zukunft
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    Novartis hat im zweiten Quartal 2026 trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs den Umsatz wieder leicht gesteigert und seinen Jahresausblick bestätigt. Der Nettoumsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3 % auf 14,4 Mrd. US-Dollar (bei konstanten Wechselkursen +1 %). Treiber waren vor allem neuere Präparate wie Kisqali, Kesimpta, Scemblix, Pluvicto und Leqvio.

    Das bereinigte operative Kernergebnis blieb mit 5,9 Mrd. US-Dollar nominal auf Vorjahresniveau und übertraf damit den Konsens der Analysten. Die operative Kernmarge fiel jedoch auf 41,2 %. Das ausgewiesene operative Ergebnis ging um 2 % auf rund 4,8 Mrd. USD zurück. Unter dem Strich schrumpfte der Reingewinn deutlich um 19 % auf 3,3 Mrd. USD; der Gewinn je Aktie sank um 17 % auf 1,71 USD. Als Gründe nannte das Unternehmen höhere Steueraufwendungen und gestiegene Zinskosten. Auch der Free Cashflow verringerte sich um 12 % auf rund 5,6 Mrd. USD.

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    Vor dem Hintergrund eines schwachen Jahresstarts mit massivem Wettbewerbsdruck durch Generika wertet Novartis das Quartal als Erholung: Einige Patentabläufe seien im zweiten Quartal mehr als kompensiert worden. Analysten äußerten sich zurückhaltend optimistisch: Jefferies bestätigte die Einstufung "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken und hob hervor, dass Umsatz und Ergebnis je Aktie die Konsenserwartungen übertrafen. Die DZ Bank hob den fairen Wert von 124 auf 130 Franken an, beließ die Empfehlung aber bei "Halten".

    Neben den Zahlen rückte Novartis die Fortschritte in Forschung und Entwicklung in den Fokus. Die Europäische Union und Japan erteilten Zulassungen für Rhapsido zur Behandlung der chronischen spontanen Urtikaria; die Europäische Kommission genehmigte die Gentherapie Itvisma für eine breite Patientengruppe mit spinaler Muskelatrophie. Zudem reichte Novartis einen Zulassungsantrag bei der FDA für Del‑Zota zur beschleunigten Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie ein und präsentierte positive Studiendaten für mehrere Wirkstoffkandidaten.

    Konzernchef Vas Narasimhan zeigte sich trotz rückläufiger Nettogewinne zuversichtlich und verweist auf ermutigende erste Markteinführungen sowie bevorstehende entscheidende Studienergebnisse im zweiten Halbjahr. Novartis bestätigte den Jahresausblick: Nettoverkaufserlöse sollen im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen, das operative Kernergebnis wird in etwa im niedrigen einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Die Aktie reagierte positiv: Auf Tradegate stieg sie zuletzt um rund 2,8 %.



    Novartis

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    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 135,1EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.




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