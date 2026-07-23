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    GM hebt Prognose - Aktie günstig, doch Risiken bleiben

    GM hebt Prognose - Aktie günstig, doch Risiken bleiben
    Foto: Uli Deck - dpa

    General Motors hebt die Prognose — die Aktie bleibt günstig, doch Risiken sind präsent

    General Motors (GM) hat nach einem starken zweiten Quartal seine Jahresprognose für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 500 Millionen US-Dollar nach oben korrigiert und peilt nun 14 bis 16 Milliarden Dollar an. Damit liegt das Management spürbar über den vorangegangenen Erwartungen; auch die bereinigten Gewinne je Aktie übertrafen die Analystenschätzungen (Q2: 3,57 US-Dollar vs. erwartete 3,19 US-Dollar). Der Umsatz stieg auf 48,03 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls über den Konsenserwartungen.

    Die Treiber des guten operativen Ergebnisses sind klassisch automobilwirtschaftlicher Natur: stabile Verkaufspreise vor allem bei großen Pick-ups und SUVs, geringere Zolllasten sowie Effizienzmaßnahmen in Produktion und Garantieaufwand. Vorstandschefin Mary Barra betonte, dass diese Faktoren ihr Geschäft bis 2027 und darüber hinaus stützen sollten. Analysten sehen darin Anlass, die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis nach oben anzupassen.

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    Trotz der operativen Robustheit bleiben deutliche Wermutstropfen. Die Auslieferungen gingen im ersten Halbjahr um 6,8 Prozent zurück; bei wichtigen Volumenmodellen, darunter große Pick-ups und der Equinox, schwächte sich die Nachfrage ab. Unter dem Strich sank der Nettogewinn im zweiten Quartal von 1,9 auf rund 1,3 Milliarden Dollar, belastet durch erhebliche Abschreibungen auf Elektrofahrzeuge und Batterien. Vor diesem Hintergrund strich GM die Prognose für den Nettogewinn zusammen – hier erwartet das Management nun eine Spanne, die niedriger ausfällt als zuvor angegeben. Zugleich tätigte GM Aktienrückkäufe in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar, was das Ergebnis pro Aktie stützt.

    An den Märkten kam die Nachricht gemischt an: Die Aktie liegt seit Jahresbeginn etwa sieben Prozent im Minus und notiert mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter dem Sechsfachen des erwarteten Jahresgewinns sehr niedrig. Diese Bewertung spiegelt die Skepsis vieler Anleger wider, die eine anhaltende Schwäche des US-Automarkts oder weitere Belastungen aus der Elektro-Umstellung befürchten.

    Fazit: GM liefert kurzfristig operative Stärke und kassieren positive Impulse aus Preisen und Kostenstruktur. Die niedrige Börsenbewertung ist aber kein klarer Widerspruch zur guten Quartalsstory, sondern Indikator für bestehende Risiken — rückläufige Auslieferungen, hohe Sonderkosten für die Neuausrichtung hin zu Elektrofahrzeugen und die Frage, ob die Margenverbesserungen nachhaltig sind. Anleger sollten daher kurzfristige Chancen gegen strukturelle Unsicherheiten abwägen.



    General Motors

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    Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 82,13EUR auf NYSE (23. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.






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