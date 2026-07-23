Munich Re-Aktie bricht 14% ein — Prognose-Check und Rückkäufe im Fokus

Die seit Juni laufende Erholungsrally der Munich-Re-Aktie ist am Dienstag abrupt ins Stocken geraten. Die Papiere fielen am Vormittag um 14 Prozent auf 509,40 Euro; zuvor hatten sie seit dem Tief im August 2024 binnen eineinhalb Monaten fast ein Fünftel an Wert gewonnen. Auslöser der scharfen Kursbewegung waren Aussagen von Finanzchef Andrew Buchanan, wonach das Unternehmen im Rahmen des Halbjahresabschlusses das Geschäft in der Pipeline für das dritte und vierte Quartal sehr genau prüfen werde; erst daraus werde sich ergeben, welche Prognose der Konzern dem Markt geben könne. Händler werteten die Äußerung als Hinweis darauf, dass Munich Re ihre Prognosen für die Schaden- und Unfallrückversicherung überdenke. Das wäre nur teilweise überraschend: Bereits im Mai hatte der Rückversicherer vor höheren Herausforderungen beim Erreichen des Rückversicherungs‑Umsatzziels von 40 Milliarden Euro gewarnt.

Parallel dazu laufen Aktienrückkäufe weiter: In einer Pflichtmitteilung listet Munich Re den siebten Zwischenbericht zum Rückkaufprogramm. Demnach erwarb die Gesellschaft zwischen dem 9. und 17. Juli insgesamt 63.149 eigene Aktien; seit Beginn des Programms am 14. Mai bis 17. Juli wurden 1.265.451 Stück zurückgekauft. Die täglichen gewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen etwa 501,11 Euro (9. Juli) und 516,89 Euro (17. Juli); die Käufe erfolgen über eine beauftragte Bank ausschließlich über Xetra. Der Rückkauf soll Kapitalstruktur und Ertragskennzahlen stützen und bietet dem Markt zugleich eine Orientierung zur Bewertung.