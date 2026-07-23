Deutsche Bank: Millionen‑Rückkäufe trotz Razzia wegen Cum‑Cum‑Verdacht

Die täglichen Aggregate und volumengewichteten Durchschnittskurse (VWAP) lagen wie folgt: 13. Juli 430.000 Aktien zu 31,1321 Euro, 14. Juli 261.734 zu 31,0197 Euro, 15. Juli 214.036 zu 31,3897 Euro, 16. Juli 355.000 zu 31,6115 Euro und 17. Juli 640.000 zu 30,8173 Euro. Unter Zugrundelegung dieser Kurswerte beliefen sich die Bruttokäufe in der Woche auf rund 59,2 Mio. Euro, was einem durchschnittlichen Transaktionspreis von ca. 31,12 Euro je Aktie entspricht.

Deutsche Bank hat in der 21. Zwischenmeldung ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms für den Zeitraum 13. bis 17. Juli 2026 erneut Rückkäufe vorgenommen. Insgesamt erwarb die Bank in dieser Woche 1.900.770 eigene Aktien, womit sich das seit Programmstart am 26. Februar 2026 kumulierte Volumen auf 27.916.588 Stück erhöht. Die Käufe erfolgten über eine von der Bank beauftragte Handelstochter an der Frankfurter Börse (Xetra) und gegebenenfalls über die multilateralen Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Aktienrückkaufprogramm bleibt damit ein zentrales Instrument der Kapitalallokation der Deutschen Bank: Rückkäufe reduzieren die verwässernde Wirkung von Aktienpositionen, können das Ergebnis je Aktie stützen und sind signalhaft für die Einschätzung des Vorstands zur Kapitalbasis und zu attraktiven Bewertungsniveaus. Dass die Bank den Rückkauf kontinuierlich fortsetzt, sendet an den Kapitalmarkt das Bild von finanzieller Stabilität und einem aktiven Kapitalmanagement.

Parallel zu diesen Kapitalmarktmaßnahmen belastet die Deutsche Bank allerdings ein erneuter Ermittlungszugriff in der Konzernzentrale in Frankfurt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf stehen Transaktionen der damals zu Postbank gehörenden Einheit aus den Jahren 2008 bis 2010 im Fokus; Medien berichten von Verdachtsmomenten rund um sogenannte Cum‑Cum-Geschäfte und mutmaßliche Steuervermeidungen, die dem Fiskus einen Schaden von bis zu 28 Mrd. Euro beschert haben könnten. Die Bank bestätigte die Maßnahmen der Ermittler. Solche Untersuchungen bergen nicht nur potenzielle finanzielle Risiken, sondern können auch Reputation und Marktstimmung belasten.

In der Abwägung bleibt festzuhalten: Die fortgesetzten Rückkäufe unterstreichen die Absicht, Aktionärsrenditen zu stützen und Kapital effizient zu nutzen, während die laufenden Ermittlungen das Risiko- und Umfeldprofil des Instituts offenhalten und kurzfristig Druck auf die Aktie ausüben könnten.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 31,13EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.

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