Osisko Gold schließt eine Unterstützungs- und Vorteilsvereinbarung mit dem Bezirk Wells für das Cariboo-Goldprojekt ab

Toronto, Ontario, 22. Juli 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („Osisko Gold“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-devel ... – gibt bekannt, dass es mit dem Bezirk Wells, British Columbia (der „Bezirk“), über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Barkerville Gold Mines Ltd. mit Wirkung zum 21. Juli 2026 abgeschlossen hat, um soziale und wirtschaftliche Initiativen innerhalb des Bezirks im Zusammenhang mit dem zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen und vollständig genehmigten Cariboo-Goldprojekt (das „Projekt“) zu unterstützen.

Die Vereinbarung bekräftigt das Engagement des Unternehmens, im Zuge des Projektfortschritts ein verantwortungsbewusstes und proaktives Mitglied der Gemeinschaft zu sein. Sie sieht soziale und wirtschaftliche Vorteile für den Bezirk vor, spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, auf lokale Interessen und Anliegen einzugehen, und schafft einen Rahmen für die fortlaufende Zusammenarbeit im Zuge des Projektfortschritts.

„Diese Vereinbarung spiegelt eine starke und kooperative Partnerschaft zwischen dem Bezirk Wells und Osisko wider. Während das Projekt auf die Bauphase zusteuert, verschafft uns diese Vereinbarung wichtige Ressourcen und Strukturen, um den Bedürfnissen der Gemeinde gerecht zu werden und sicherzustellen, dass die Einwohner von den sich bietenden Chancen profitieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam auf diesem Fundament aufzubauen“, sagte Ed Coleman, Bürgermeister des Bezirks Wells.

„Der Bezirk und seine Einwohner sind wichtige Partner bei der Weiterentwicklung des Cariboo-Goldprojekts. Durch diese Vereinbarung bekräftigen wir unser Engagement, dafür zu sorgen, dass die positiven Auswirkungen des Projekts vor Ort spürbar und von Bedeutung sind. Die im Rahmen dieser Vereinbarung unterstützten Initiativen sollen der Gemeinde dauerhafte, positive Vorteile bringen, und wir freuen uns darauf, im weiteren Verlauf des Projekts weiterhin eng mit dem Bezirk zusammenzuarbeiten“, sagte Greg Perrins, Vizepräsident für nachhaltige Entwicklung bei Osisko Gold.