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    Telekom kauft 1,35 Mio. Aktien – Kursstütze gegen Wettbewerbsdruck

    Telekom kauft 1,35 Mio. Aktien – Kursstütze gegen Wettbewerbsdruck
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Deutsche Telekom hat in der Woche vom 13. bis 17. Juli 2026 im Rahmen ihres laufenden Rückkaufprogramms 1,351,740 eigene Aktien über die elektronische Börse (Xetra) erworben. Täglich wurden zwischen rund 265.000 und 274.000 Stück gekauft; der täglich gewichtete Durchschnittskurs bewegte sich zwischen 26,42 und 27,26 Euro. Jeweils lagen die Tagesvolumen beim Kaufpreis netto bei etwa 7,226 bis 7,227 Millionen Euro. Seit Programmstart am 1. Juli beläuft sich das Gesamtvolumen der zurückgekauften Aktien bis einschließlich 17. Juli auf 3,673,275 Stück. Die Transaktionen wurden von einer externen Bank im Auftrag der Gesellschaft ausgeführt; eine detaillierte Auflistung individueller Trades ist auf der Investor-Relations-Seite der Telekom verfügbar. Die Mitteilung wurde als Zulassungsfolgepflichtmeldung nach einschlägigen EU-Meldevorschriften veröffentlicht.

    Parallel signalisieren Analysten und Marktkommentare eine differenziertere Bewertung der Wachstumsperspektiven des Konzerns: Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Deutsche Telekom von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf „Buy“ belassen. Analyst Robert Grindle verweist darauf, dass neue Wettbewerbskräfte wie Satelliten-Internetdienste (z. B. Starlink) und große KI-Initiativen (Stargate) das frühere Strahlen der Telekom an Europas Telekom-Himmel gedämpft hätten. Dem gegenüber stehe eine im Branchenvergleich moderate Bewertung und die Aussicht auf Klarheit bei möglichen Fusionen und Übernahmen, die die Aktie weiterhin attraktiv erscheinen ließen.

    Zeitgleich lasten auch corporate-governance-Themen auf der Stimmung: Die Vergütung des neuen T‑Mobile-US‑CEO Srini Gopalan, der in die USA gewechselt ist, wurde von Aktionären kritisch gesehen. Seine Bezüge sollen sich nach Medienberichten mehr als verzehnfacht haben; das Vergütungspaket wurde bei der Abstimmung mit 73,3 Prozent angenommen, ohne die Stimmen der Deutschen Telekom wäre es nach freier Aktionärsrechnung abgelehnt worden. Große Investoren, darunter der norwegische Staatsfonds, zeigten sich unzufrieden.

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    Für Anleger bleibt damit ein zweigleisiges Bild: Das Rückkaufprogramm reduziert das free float und stützt kurzfristig Ergebniskennzahlen, während Wettbewerbsdruck durch neue Technologien und Governance-Debatten die mittelfristige Bewertung eintrüben können. Analysten sehen weiter Aufwärtspotenzial, jedoch mit begrenztem Spielraum gegenüber früheren Erwartungen.



    Deutsche Telekom

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    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 27,19EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.





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