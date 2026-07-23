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    UBS katapultiert Siemens Energy: Kursziel 210€ – 37% Rallye möglich

    UBS katapultiert Siemens Energy: Kursziel 210€ – 37% Rallye möglich
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    UBS hat Siemens Energy am Montag überraschend neues Momentum verordnet: Die Schweizer Großbank erhöhte das Kursziel von 175 auf 210 Euro und beließ die Einstufung auf „Buy“. Analyst Christopher Leonard begründet die Aufwertung in einer am 20. Juli vorgelegten Studie vor allem mit anhaltender Stärke im Gas-Geschäft. Seinen Angaben zufolge dürften die Auftragseingänge im Bereich Gasturbinen im Geschäftsjahr 2026 ihren Zenit noch nicht erreichen; folglich hob er seine Gewinnprognosen (Ebita) bis 2029 im Mittel um rund 11 Prozent an.

    Die Reaktion des Marktes ließ nicht lange auf sich warten: Die Siemens‑Energy‑Aktie legte an der DAX‑Spitze 3,4 Prozent zu und schloss bei 152,60 Euro. Das neue Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 37 Prozent gegenüber dem Schlusskurs, was die Aktie nach einer Schwächephase wieder in den Fokus von Investoren rückt. Marktteilnehmer diskutieren derzeit vor allem, wie lange die Dynamik der Auftragseingänge anhalten kann und wann eine Abschwächung einsetzen könnte. UBS geht davon aus, dass die Aufträge im kommenden Jahr im Vergleich zum laufenden Jahr weiter steigen – eine Einschätzung, die durch eine kürzlich nach oben korrigierte Wachstumsprognose für das Gasturbinen‑Geschäft gestützt wird.

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    Neben fundamentalen Argumenten erhielt der Kurs auch charttechnische Unterstützung: Am Freitag vermied die Aktie knapp einen Bruch der 200‑Tage‑Linie, die bei etwa 143 Euro verläuft und als wichtiger Indikator für den langfristigen Trend gilt. Dieses technische Signal wird von vielen Tradern als Entwarnung interpretiert und dürfte kurzfristig weiteres Kaufinteresse fördern.

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    Trotz der positiven Impulse sollten Anleger die strukturellen und zyklischen Risiken im Auge behalten. Das Gasgeschäft ist abhängig von konjunkturellen Entwicklungen, geopolitischen Einflüssen und Energiepolitik. Ein vorzeitiges Absinken der Auftragspipeline oder Verzögerungen bei Großprojekten könnten die Ertragsentwicklung belasten. Zudem bleibt die Profitabilität in einigen Sparten des Konzerns volatil.

    Neben den Zahlen sorgte auch kommunikative Kosmetik für Aufmerksamkeit: In der Branchenberichterstattung fiel der neue Markenname „Omterra“ auf, ein Kofferwort aus „Omega/Ohm“ und „terra“, das den Anspruch auf nachhaltige, sichere Energieversorgung symbolisieren soll. Solche Markenstrategien unterstreichen, dass Siemens Energy nicht nur operativ, sondern auch in der Außendarstellung an einem positiven Umschwung arbeitet.

    Fazit: UBS’ Prognose hebt die Stimmung und eröffnet mittelfristig Aufwärtspotenzial, doch ein nachhaltiger Turnaround hängt von der Beständigkeit der Auftragssituation und der operativen Umsetzung ab.



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    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 153,0EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.




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