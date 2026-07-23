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    Ölmarkt auf Alarmstufe Rot: US-Iran-Eskalation treibt Risikoaufschlag

    Ölmarkt auf Alarmstufe Rot: US-Iran-Eskalation treibt Risikoaufschlag
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Die jüngste Eskalation zwischen den USA und dem Iran hat die Energiemärkte kurzfristig in Unruhe versetzt, ohne bisher einen klaren Stresstest für die globale Versorgung zu verursachen. Am Montag gaben Ölpreise Gewinne aus dem frühen Handel wieder ab: Brent erreichte nachts 91,42 US-Dollar je Barrel, notierte am Vormittag jedoch bei 88,18 Dollar und damit nahezu auf dem Niveau vom vergangenen Freitag. Das Muster signalisiert, dass Marktteilnehmer zwischen geopolitischem Risiko und Hinweisen auf diplomatische Annäherungen schwanken.

    Teheran bestätigte, Vorschläge zur Wiederaufnahme von Verhandlungen erhalten zu haben; laut Diplomaten hätten Vermittler aus Katar, Ägypten, Pakistan und anderen Staaten einen zehntägigen Waffenstillstand angeboten. Gleichzeitig dauern US-Luftangriffe auf iranische Ziele an, Berichte sprechen von Angriffen in mehreren Landesteilen sowie Vergeltungsschlägen Irans gegen benachbarte Staaten und Schiffe in der Straße von Hormus. US-Präsident Donald Trump drohte mit scharfer Vergeltung nach dem Tod weiterer Soldaten, während Washington zusätzliche Kampfflugzeuge und Tanker in die Region verlegt.

    Für die Märkte ist vor allem die Straße von Hormus von zentraler Bedeutung: Wiederholte Angriffe auf Schiffe und Ölinfrastruktur erhöhen das Risiko von Transportrisiken, Versicherungsaufpreisen und vorübergehenden Lieferengpässen. Analysten warnen, dass anhaltende Attacken auf Infrastruktur die Preise weiter anheizen könnten. Andererseits dämpfen Signale für eine mögliche Wiederaufnahme diplomatischer Gespräche die kurzfristige Rallye und erklären das Zurückfallen der Notierungen.

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    Aus ökonomischer Sicht ist zu erwarten, dass anhaltende Unsicherheit einen geopolitischen Risikoaufschlag in den Ölpreisen verankert, was sich über steigende Energiepreise in höheren Verbraucherpreisen und Belastungen für das Wachstum niederschlagen kann. Reaktionen der Produzenten, etwa OPEC+-Förderentscheidungen, sowie US-Strategievorräte und Raffineriekapazitäten bleiben entscheidend, um Engpässe abzufedern.

    Investoren und Unternehmen sollten Volatilität, Versicherungs- und Transportkosten sowie mögliche Ausweitungen der militärischen Aktionen genau beobachten. Entscheidende Beobachtungspunkte sind die Entwicklung der diplomatischen Gespräche, Vorfälle in der Straße von Hormus, Berichte über Schäden an Öl-Infrastruktur sowie Lagerbestände und Förderquoten. Bis zu einer nachhaltigen Deeskalation dürfte die Branche mit erhöhten Risikoaufschlägen und schwankenden Preisen rechnen.

    Hinzu kommen sekundäre Effekte: Steigende Energiepreise können die Inflationserwartungen stützen und die geldpolitische Debatte in vielen Volkswirtschaften wieder anheizen, was zu höheren Realzinsen und Belastungen für zinssensible Sektoren führen würde. Logistikkosten und Frachtraten könnten sich erhöhen, Lieferkettenbelastungen verstärken und die Gewinnmargen energieintensiver Industrien komprimieren. Für Finanzmärkte bedeuten anhaltende Spannungen größere Risikoaufschläge bei Schwellenländeranleihen und eine Flucht in sichere Häfen. Marktteilnehmer sollten kurzfristig Rohstoffderivate und operative Absicherungen prüfen; mittel- bis langfristig bleibt die Versorgungslage von Investitionen in Förderkapazitäten und der Entwicklung erneuerbarer Alternativen abhängig. Kurzfristig dominieren Risikoaufschläge, langfristig die Energiestrukturreform und ändern die Investitionsprioritäten weltweit.



    Öl (Brent)

    +2,77 %
    +14,02 %
    +24,50 %
    -8,84 %
    +36,45 %
    +16,29 %
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    +103,65 %
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    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 96,21USD auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




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