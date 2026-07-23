Airbus klettert über 200€: Rückkauf €5 Mrd. & Ebit-Ziel bis €13 Mrd.

Airbus hat mit der Bekanntgabe neuer Mittelfristziele am Mittwoch die Anleger überrascht und den Aktienkurs kurzzeitig über die Marke von 200 Euro getrieben. Im Handel auf der Plattform Tradegate wurden zuletzt 200,45 Euro gezahlt, rund drei Prozent über dem Xetra-Schluss vom Vortag; über der runden Marke waren die Papiere zuletzt Anfang Juli notiert. Hauptsache der Ankündigungen ist die Zielvorgabe für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit): Bis 2029 soll er auf 12 bis 13 Milliarden Euro steigen; für das laufende Jahr bestätigt Konzernchef Guillaume Faury ein Ebit von rund 7,5 Milliarden. Zusätzlich plant Airbus einen Aktienrückkauf in Höhe von insgesamt fünf Milliarden Euro innerhalb der nächsten drei Jahre.

Analysten reagierten überwiegend positiv, hoben Kursziele an, blieben aber in der Einschätzung differenziert. Die Deutsche Bank erhöhte ihr Kursziel von 226 auf 232 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung; sie wertet die Vorgaben als gut passend zu den aktuellen Marktbedingungen und bezeichnet das Rückkaufprogramm als positive Überraschung. JPMorgan hob das Ziel von 240 auf 245 Euro und behielt „Overweight“, betonte, dass Airbus erstmals seit 2013 wieder mittelfristige Leitlinien vorlege und die Gewinnprognose tendenziell über den Erwartungen liege. Die Privatbank Berenberg kletterte im Kursziel von 190 auf 205 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf „Hold“ mit dem Hinweis, das 2029er-Ebit liege unter dem durchschnittlichen Markterwartungsniveau; unter Einbeziehung aktueller Euro-Dollar-Prognosen passe es aber zu den Analystenschätzungen. Die DZ Bank sieht in den Zielen attraktive Wachstumsraten und steigende Profitabilität.