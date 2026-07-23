Airbus klettert über 200€: Rückkauf €5 Mrd. & Ebit-Ziel bis €13 Mrd.
Airbus hat mit der Bekanntgabe neuer Mittelfristziele am Mittwoch die Anleger überrascht und den Aktienkurs kurzzeitig über die Marke von 200 Euro getrieben. Im Handel auf der Plattform Tradegate wurden zuletzt 200,45 Euro gezahlt, rund drei Prozent über dem Xetra-Schluss vom Vortag; über der runden Marke waren die Papiere zuletzt Anfang Juli notiert. Hauptsache der Ankündigungen ist die Zielvorgabe für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit): Bis 2029 soll er auf 12 bis 13 Milliarden Euro steigen; für das laufende Jahr bestätigt Konzernchef Guillaume Faury ein Ebit von rund 7,5 Milliarden. Zusätzlich plant Airbus einen Aktienrückkauf in Höhe von insgesamt fünf Milliarden Euro innerhalb der nächsten drei Jahre.
Analysten reagierten überwiegend positiv, hoben Kursziele an, blieben aber in der Einschätzung differenziert. Die Deutsche Bank erhöhte ihr Kursziel von 226 auf 232 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung; sie wertet die Vorgaben als gut passend zu den aktuellen Marktbedingungen und bezeichnet das Rückkaufprogramm als positive Überraschung. JPMorgan hob das Ziel von 240 auf 245 Euro und behielt „Overweight“, betonte, dass Airbus erstmals seit 2013 wieder mittelfristige Leitlinien vorlege und die Gewinnprognose tendenziell über den Erwartungen liege. Die Privatbank Berenberg kletterte im Kursziel von 190 auf 205 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf „Hold“ mit dem Hinweis, das 2029er-Ebit liege unter dem durchschnittlichen Markterwartungsniveau; unter Einbeziehung aktueller Euro-Dollar-Prognosen passe es aber zu den Analystenschätzungen. Die DZ Bank sieht in den Zielen attraktive Wachstumsraten und steigende Profitabilität.
Marktwirkung und Bewertungseffekte sind klar: Das Rückkaufprogramm reduziert die Aktienzahl und dürfte den Gewinn je Aktie erhöhen, was Kurz- und mittelfristig die Bewertungskennzahlen stützt. Gleichzeitig bleiben Risiken bestehen. Airbus betont, dass zentrale Engpässe in der Lieferkette erst in einigen Jahren spürbar gelindert werden; zudem können geopolitische Krisen und Wechselkursentwicklungen die Prognosen beeinflussen. Im Anlegerforum spiegelt sich diese Gemengelage: Privatanleger sehen Airbus als langfristiges Depotinvestment, kommentieren kurzfristige Volatilität gelassen, während andere Nutzer auf politische Risiken wie Konflikte und Ölpreisentwicklungen hinweisen. Insgesamt senden die Mittelfristziele ein Signal von Zuversicht und Kapitalrückfluss, das die Aktie derzeit beflügelt, aber kein Freifahrtschein für dauerhaft überdurchschnittliche Renditen ist.
Analysten weisen zudem darauf hin, dass Wechselkursannahmen, vor allem die künftige Euro-Dollar-Relation, sowie die Geschwindigkeit der Produktionshochfahrten entscheidend für die Erreichbarkeit der Ziele sind. Kurzfristig dürften die angekündigten Maßnahmen die Aktie stützen; mittelfristig kommt es auf den tatsächlichen Fortschritt bei Kapazitätserweiterungen, Lieferkettenentspannung und nachhaltiger Margenverbesserung an, um die gestiegenen Bewertungen zu rechtfertigen. Investoren sollten deshalb die Umsetzung der Pläne kritisch begleiten und Risikoquoten beachten, stets im Blick.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 207,1EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.
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